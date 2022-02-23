Составлен рейтинг главных событий Петербурга прошедшей недели

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23.02.2022, 23:40, Новости дня
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Третья неделя февраля в Петербурге ознаменовалась полярными по знаку новостями — трагической гибелью семерых горожан от отравления барием и курьезами Смольного о 100% иммунитете Северной столицы от коронавируса и законе о штрафе за проезд в метро обнаженным или на лыжах. Но реакция властей на важные проблемы так и осталась отстраненно-равнодушной.

Это прежде всего сказывается на доверии к губернатору Александру Беглову. При этом в Смольном могут сколько угодно говорить о «провокациях» в адрес градоначальника, которые, и правда, возможны, но отрицать некачественную уборку снега и мусора невозможно. 

По делу о трагедии в больнице до сих пор глава Комздрава Дмитрий Лисовец так и не объяснил, как немедицинский барий мог попасть к пациентам. Эксперты высмеяли 100% иммунитет от коронавируса, предложив в таком случае отменить QR-коды. Ну, а штрафы за проезд обнаженным в метро, развод там костров и запуск дронов сочли попыткой Смольного прикрыть неспособность решать реальные проблемы. 



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