Составлен рейтинг главных событий Петербурга прошедшей недели

Третья неделя февраля в Петербурге ознаменовалась полярными по знаку новостями — трагической гибелью семерых горожан от отравления барием и курьезами Смольного о 100% иммунитете Северной столицы от коронавируса и законе о штрафе за проезд в метро обнаженным или на лыжах. Но реакция властей на важные проблемы так и осталась отстраненно-равнодушной.

Это прежде всего сказывается на доверии к губернатору Александру Беглову. При этом в Смольном могут сколько угодно говорить о «провокациях» в адрес градоначальника, которые, и правда, возможны, но отрицать некачественную уборку снега и мусора невозможно.

По делу о трагедии в больнице до сих пор глава Комздрава Дмитрий Лисовец так и не объяснил, как немедицинский барий мог попасть к пациентам. Эксперты высмеяли 100% иммунитет от коронавируса, предложив в таком случае отменить QR-коды. Ну, а штрафы за проезд обнаженным в метро, развод там костров и запуск дронов сочли попыткой Смольного прикрыть неспособность решать реальные проблемы.