Петербургские власти заявили об увеличении смертности среди матерей на 300%

Проблемная ситуация в здравоохранении Петербурга увеличила смертность среди матерей на 300%. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец.

За последние два года пандемии вся система здравоохранения Северной столицы систематически демонстрировала глобальные сбои. Жители Петербурга жаловались на невозможность дозвониться до поликлиник и посетить врача из-за управленческих и организационных ошибок чиновников.

«При этом показатель материнской смертности от прямых причин, связанных с беременностью, составил 3,6 на 100 тысяч рожденных детей, а показатель от косвенной причины, напрямую не связанной с беременностью, составил 50,9 на 100 тысяч живорожденных», — заявил чиновник.

Одной из основных косвенных причин столь высокой смертности среди матерей Лисовец назвал последствия тяжело перенесенного коронавируса. Таким образом, пандемия выявила неготовность системы здравоохранения Петербурга к работе в стрессовых условиях.

Петербург продолжает занимать первое место в РФ по показателям суточной заболеваемости. Губернатор города Александр Беглов утверждал, что ситуация с распространением COVID-19 находится под контролем, однако данные оперативного штаба ставят его слова под сомнение.