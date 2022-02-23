 

Новая научная гипотеза: вымирание динозавров пришлось на весну

23.02.2022, 23:40, Новости дня
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По результатам исследования, опубликованным в журнале Nature, период вымирания динозавров пришелся на весну. Ученые пришли к выводу, что столкновение астероида с Землей произошло именно тогда.

Согласно научной теории, астероид оставил след на Земле в виде кратера Чикшулуб на полуострове Юкатан. Вымирание, вызванное катастрофой, носило избирательный характер: с лица планеты исчезли все нелетающие динозавры, птерозавры, аммониты и многие морские рептилии, тогда как птицы, млекопитающие, черепахи и крокодилы выжили.

Установить время вымирания динозавров ученым помогли рыбы. При столкновении астероида с Землей удар сотряс континентальную плиту и спровоцировал появление гигантских волн. Множество донных отложений взметнулось вверх и упало обратно, заживо похоронив под собой рыбу. В этом органическом щите останки рыб избежали повреждений от ударных шариков, которые дождем сыпались с неба прямо на динозавров и других животных.



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