Новая научная гипотеза: вымирание динозавров пришлось на весну

По результатам исследования, опубликованным в журнале Nature, период вымирания динозавров пришелся на весну. Ученые пришли к выводу, что столкновение астероида с Землей произошло именно тогда.

Согласно научной теории, астероид оставил след на Земле в виде кратера Чикшулуб на полуострове Юкатан. Вымирание, вызванное катастрофой, носило избирательный характер: с лица планеты исчезли все нелетающие динозавры, птерозавры, аммониты и многие морские рептилии, тогда как птицы, млекопитающие, черепахи и крокодилы выжили.

Установить время вымирания динозавров ученым помогли рыбы. При столкновении астероида с Землей удар сотряс континентальную плиту и спровоцировал появление гигантских волн. Множество донных отложений взметнулось вверх и упало обратно, заживо похоронив под собой рыбу. В этом органическом щите останки рыб избежали повреждений от ударных шариков, которые дождем сыпались с неба прямо на динозавров и других животных.