Мнение: О патриотах и предателях Украины

О патриотах и предателях Украины

Когда в 2014 случились известные события на Украине, я жил в то время на самом Западе Европы. Видя, что происходит, у меня были самые противоречивые мысли о том, что же делать, что же предпринять? Для начала, нужно было понять, а что именно происходит? Что думают об этом люди? Если по ящику вещают, что все топят за Европу, а на самом деле люди за Россию – то понятно, что люди в беде и можно чем-то помочь. А если все будут аргументированно топить за Европу, ну что же, тогда я – старый «ватник» и мне стоит понять их аргументы и «пора на свалку истории»…

Март 2014. Я взял на работе отпуск, прыгнул в машину и поехал на Украину. Поставил себе простую и понятную задачу: проехать по стране несколько дней и спрашивать самых разных людей, в разных регионах о том, за что и за кого они – за Европу или за Россию, и почему.

Я не был уверен, что люди будут со мной говорить или что они будут отвечать честно. Но, попробовать стоило.

В итоге, объездил больше половины Украины – западную, центральную и южную ее части. На восток не поехал – там понятно. Везде, где был, старался расспросить всех – официантов и официанток, водителей такси, механиков на станциях СТО, продавцов в магазинах – всех, у кого можно было спросить и когда у человека была возможность мне ответить без свидетелей.

Итого, я получил следующий топ хит-парада:

За Европу:

– Мои дети смогут отсюда спокойно уехать и жить и учиться в Европе.

(ОК, т.е. сама страна ему/ей не интересна и цель перевернуть страну – это из нее свалить)

– Я смогу привезти себе из Германии хорошую машину без высокой пошлины.

(ОК, т.е. сама страна ему не интересна и идея перевернуть страну – банально сменить машину на лучшую)

– Я смогу поехать работать в Европу. Совсем другая зарплата, другие условия жизни.

(Т.е. сама страна не интересует в принципе. Снова, идея – свалить).

Ребята! НИКТО. ВООБЩЕ НИКТО из тех, кто топили за Европу не сказали мне ни одного аргумента в пользу того, что выбор страны сделает лучше саму страну! НИКТО!

И в тоже время, те, кто высказывались за союз с Россией (Таможенным Союзом, в то время):

– У нас все крупные заводы завязаны на Россию

– Вся наша экономика тесно связана с Российской и разрыв разрушит нашу экономику

– Мы продаем большинство нашей продукции в Россию. Кому наша продукция нужна в Европе? (это были ребята из села в Запорожской области)

НИКТО из тех, кто высказывался за Россию не высказал ни одного аргумента за себя и высказывались исключительно о пользе своей страны. Хочу отметить, что я не слышал аргументов, типа «хочу говорить на русском языке» – почему-то, аргументы были именно в пользу национальной экономики.

И первые, вот уже 8 лет считаются Патриотами, которые кричат, что любят свою страну.

Вторые – предатели и изменники Родины.

И что из всего этого следует? Что тут нового? Ничего. Просто констатация факта. И фактическое доказательство – кто есть кто.

Как было в известной пьесе «Волки и овцы»: «Кто из них овцы, а кто из них волки – вот, в чем вопрос».

P.S. Теперь, когда европейские зарплаты обошли Украину стороной, а половина трудоспособного населения уехала на зароботки на Запад и пол страны стало неполными семьями с неразведенными, но разлученными родителями, и страна познала обратную сторону гастарбайтерства – у псевдо-патриотов появилась новая железная причина, почему топить за Запад – «А у нас нет другого выбора! Иначе, на нас Путин нападет!». Это я уже узнал из своей недавней поездки на Украину…

Хорошо известный парадокс Дэннинга-Крюггера: Чем тупее человек, тем он более категоричен в своих убеждениях и высказываниях….

https://euro-antifa.livejournal.com/4550.html – цинк

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