Ученые заявили о способности черного чая вызывать онкозаболевание

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, по результатам которого заявили о неоднозначном эффекте употребления такого популярного напитка, как черный чай. Выяснилось, что любимое многими питье способно спровоцировать возникновение онкологического заболевание одного из органов человека.

В ходе обширной аналитической работы учеными были изучены результаты 41 исследования, участие в которых в общей сложности приняло более 3 миллионов человек. Среди упомянутых жителей планеты почти 50 тысяч человек имели диагноз “рак груди”, в существенной степени, по мнению медиков, вызванный употреблением черного чая. В частности, риск возникновения тяжелого недуга возникал после включения в ежедневный рацион трех и более чашек черного чая. Материалы данного исследования были опубликованы изданием BMC Cancer Journal.

Примечательно, что с упомянутой динамикой перекликаются результаты и научной работы специалистов из Нидерландов. Исследователи из этой европейской страны также заявили о способности черного чая провоцировать развитие рака груди, однако в данном случае допустимый безопасный “лимит” все же составлял более высокий уровень – пять чашек напитка.

Впрочем, многие зарубежные эксперты готовы поспорить с утверждениями коллег. Так, по их мнению, употребление черного, а также зеленого чая, напротив, снижает риск онкологии, и обусловлено это высоким содержанием в напитках полифенолов – соединений, регулирующих рост, живучесть и метастазирование клеток. В целом, как заявили медики, вопрос влияния черного чая на организм все еще требует новых изучений.

Источник: mir24.tv