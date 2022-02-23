Екатерина Климова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества: “В первую очередь ветеранов!”

Популярная актриса Екатерина Климова разместила на личной странице в Instagram видеоролик, посредством которого передала своим соотечественникам-мужчинам поздравление с Днем защитника Отечества. Публикация знаменитости вызвала массу восхищенных отзывов от подписчиков.

Праздничное видео Екатерина Климова сняла в “походной” обстановке – артистка в автомобиле следовала на запланированный с её участием спектакль в Ярославле. Таким образом, вид красавицы вряд ли можно было назвать ультра-ярким: она позировала на камеру в обычном черном пуловере с оригинальным принтом и минимальным количеством макияжа на лице. Впрочем, искренность и позитивный настрой, исходящие от телезвезды, с лихвой компенсировали некоторую обыденность её внешнего вида. В ходе поздравления хозяйка аккаунта, обращаясь к “самым сильным и самым смелым” мужчинам, призвала их оставаться мужественными, терпеливыми и великодушными к своим любимым. Она также поблагодарила представителей сильного пола за то, что последние обеспечивают достойную защиту, однако пожелала им воинских сражений исключительно с “самими собой”.

“Конечно же, в первую очередь хочется поздравить ветеранов! Но я очень сомневаюсь, что они заглядывают в Инстаграм! Поэтому передавайте, пожалуйста, от меня поздравления своим дорогим и близким! С праздником! С Днем защитника Отечества!” – такой эмоциональной тирадой в текстовой части поста дополнила свое поздравление Екатерина Климова.



Изображение взято с: [email protected]

Публикация актрисы вызвала многочисленные солидарные и благодарственные отзывы-комментарии от фолловеров, причем немалая часть похвал была получена от подписчиц. К слову, многие из посетителей микроблога Климовой выразили сожалению, что звезда воздержалась от участия в популярном шоу “Ледниковый период”, а также сообщили, что с нетерпением ждут её новых появлений на телеэкране. За треть суток пост набрал более 100 тысяч просмотров.