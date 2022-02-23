Мнение: «Пушечное мясо»?

Парней призывного возраста хотят обязать идти в военкоматы, не дожидаясь повесток. Именно это предусматривает законопроект, за который Госдума проголосовала в минувший вторник 22 февраля.

Дословно: «Граждане, подлежащие призыву на военную службу, не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу» (отсюда).

Что интересно, 22 февраля прошло голосование за порект уже во втором чтении. А голосование в первом чтении законопроект прошел еще в апреле 2018 года. Выходит, что проголосовали за проект почти четыре года назад и забыли про него? А сейчас, вдруг, вспомнили? Почему вспомнили именно сейчас? Потому что скоро российской армии понадобится много солдат? И за всеми не набегаешься?

Мне почему-то вспомнился Шекспир и его историческая хроника «Генриха IV», в которой сэр Джон Фальстаф в беседе с принцем Уэльским называет солдат «пушечным мясом»…

И еще. Я хоть и выпускник военного училища, пять лет прослуживший офицером, и дослужившийся до звания «капитан», всегда был противником призывной армии. Современная армия должна состоять исключительно из профессионалов.

Фотография отсюда

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