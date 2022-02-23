В Берлине заявили, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно

«Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации, сообщил в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс.

«Я считаю, что и здесь (в вопросе о «Северном потоке – 2») правительство ФРГ действовало очень мудро… не ждало долго, пока американцы введут так называемые вторичные санкции, это было бы еще более тяжелым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации», – сказал Хармс, а также добавил, что «поэтому выплаты, компенсационные выплаты пока не обсуждаются», передает РИА «Новости».

Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и РФ не близки, к такому развитию событий.

Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.