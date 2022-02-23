 

В Берлине заявили, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно

23.02.2022, 22:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации, сообщил в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс.

«Я считаю, что и здесь (в вопросе о «Северном потоке – 2») правительство ФРГ действовало очень мудро… не ждало долго, пока американцы введут так называемые вторичные санкции, это было бы еще более тяжелым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации», – сказал Хармс, а также добавил, что «поэтому выплаты, компенсационные выплаты пока не обсуждаются», передает РИА «Новости».

Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и РФ не близки, к такому развитию событий.

Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Путин раскритиковал использование доллара как санкционного инструмента

25.08 / Путин объявил благодарность «Союзмультфильму»

19.02 / Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева

23.08 / СБУ провела масштабные учения у линии разграничения на Донбассе

03.08 / Адвокат Чауса не знает, смогут ли доставить экс-судью на заседание ВАКС

27.06 / Обновлены рекомендации по работе санаториев

20.07 / Голобуцкий объяснил, кто и почему затягивает принятие решения по МАФам в Киевсовете

07.05 / “Укртрансгаз” завершил сезон отбора газа с рекордными за семь лет объемами

12.08 / “Боже, какой мужчина”, “Аполлончик!” Ролик с Владом Ямой в плавках набрал больше 41 тыс. просмотров

26.01 / Витренко на заседании фракции “Слуга народа” не захотел отказаться от премии в $4 млн – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика