Пушилин потребовал от ВСУ покинуть территорию ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины должны добровольно покинуть территорию ДНР и вывезти оружие.

«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. <…> Самый оптимальный вариант – чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие», – приводит ТАСС слова Пушилина, сказанные лидером ДНР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«А может быть, какая-то часть [оружия ВСУ] начнет перемещаться уже в Европу? И там этими оголтелыми националистами могут уже совершаться теракты, грабежи и разные преступления?» – высказал предположение Пушилин.

Ранее Пушилин отметил, что вопрос выхода на границы Донецкой, Луганской Народных Республик может решиться мирным способом. Он также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.