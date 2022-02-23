Разведка ДНР выявила переброску установок «Смерч» к линии соприкосновения

Разведка Донецкой Народной Республики зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«На линии соприкосновения обстановка остается достаточно напряженной, причем ситуация ухудшается, ухудшается буквально с каждым днем», – приводит ТАСС слова Пушилина, сказанные лидером ДНР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Наша разведка видит перемещения достаточно большого количества дополнительно установок и «Град», и «Смерч», и «Ураган» ближе к линии соприкосновения. Мы абсолютно не можем исключать, что эти установки не будут использоваться против территории республик», – сказал глава Донецкой Народной Республики.

«Это очень серьезно назревает в обозримом будущем, идти в полномасштабное наступление – это один из вариантов. Второй вариант, когда [президент Украины Владимир] Зеленский может решиться на этот приказ, мы это видим, все к этому готово, его могут подтолкнуть к этому. <…> Ситуация может пойти в такой разнос», – сказал Пушилин.

Ранее Пушилин потребовал от ВСУ покинуть территорию ДНР. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.