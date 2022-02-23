Ле Дриан заявил, что его встреча с Лавровым отменена

В ответ на вопрос об актуальности его запланированной встречи с Лавровым французский министр сказал: “Нет”.

Как пишет “Европейская правда”, ранее Ле Дриан говорил, что об актуальности встречи шла речь, если Россия не начнет агрессию против Украины.

22 февраля об отмене встречи с Лавровым заявил также госсекретарь США Энтони Блинкен.

* DIRECT | Conférence de presse conjointe depuis Paris de @JosepBorrellF et @JY_LeDrian à l’issue de la réunion informelle extraordinaire des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne#Ukraine https://t.co/OnyTnR1pzg

— France Diplomatie * (@francediplo) February 22, 2022

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы. Они предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Это решение осудили Украина и западные страны, которые пообещали ввести против РФ санкции, Россию обвинили в одностороннем выходе из Минских соглашений.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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