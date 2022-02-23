 

“Страна в опасности и мы будем делать все, чтобы ее защитить”. Ахметов вернулся в Украину

23.02.2022, 22:25, Новости дня
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“Я был здесь, буду здесь. Мне кажется, главное, что я делаю, а не сколько нахожусь здесь”, – сказал бизнесмен в ответ на вопрос, как долго он будет в Украине. 

Журналист спросил, если ли у бизнесмена план помощи государству. 

“Украина в опасности и мы будем делать все, чтобы ее защитить. Защитить наш суверенитет, нашу целостность и независимость. Самое главное – людей защитить. Я не останавливаю инвестиции, я продолжаю инвестировать. Это миллиарды долларов – в украинскую экономику, в новые рабочие места. И мне кажется, от этого выиграет Украина и каждый украинец. И мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес. И самое главное – мы помогали, помогаем и будем помогать людям. […] Если в Украине беда – я буду с Украиной и украинцами”, – ответил Ахметов. 

Контекст:

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал “Forbes Украина” оценивает его состояние в $7,6 млрд.

16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен находился в Украине и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области. Он сообщил, что в 2022 году “Метинвест” инвестирует $1 млрд в новое производство в Мариуполе. 

18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Его пресс-секретарь Анна Терехова сообщала, что у бизнесмена там запланирован ряд встреч. “Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами”, – говорила она.

22 февраля, после признания Россией “независимости” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР” Ахметов выступил с призывом к единству власти, бизнеса и украинских граждан. Это, по словам бизнесмена, является залогом выживания страны.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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