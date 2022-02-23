В Украине введено чрезвычайное положение

Решение поддержали 335 народных депутатов. В частности, документ поддержали 230 нардепов от “Слуги народа” (не голосовал – один); 22 представителя “Европейской солидарности”; 19 депутатов от “Голоса”; 16 депутатов из “Батьківщини” (двое не голосовали), 16 нардепов из депутатской группы “За майбутнє”, а также один нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который представлял законопроект в Верховной Раде, подчеркнул, что главным вызовом безопасности Украины является российская агрессия. Признание “независимости” территорий, оккупированных группировками “ЛДНР”, заявил он, ведет к эскалации обстановки на востоке страны.

Данилов добавил, что в последние дни “ситуация усложнилась”, поэтому властям “нужен этот режим”. Он заверил, что “ситуация непростая, но полностью контролируемая”.

“По данным нашей разведки, […] без дестабилизации ситуации в Украине захват территории Украины Россией невозможен”, – сказал секретарь СНБО.

Чрезвычайное положение президент предлагает ввести, в частности, для нормализации обстановки в стране, обеспечения охраны и защиты государственной границы, противодействия преступности и поддержания общественного порядка.

Предполагается, что режим ЧП будет введен 24 февраля сроком на 30 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей, а также Киева.

В соответствии с законом уполномоченные органы во время действия режима чрезвычайного положения могут использовать следующие меры:

особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запрет на проведение которых устанавливает суд (при необходимости);

запрет на забастовки;

временная или бесповоротная эвакуация людей из мест, опасных для проживания с обязательным предоставлением им стационарного или временного жилья;

введение комендантского часа (при необходимости);

проверка документов у граждан, при необходимости – осмотр вещей, транспортных средств, багажа, служебных помещений и жилья граждан;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома местного территориального центра комплектования и соцподдержки, Службы безопасности Украины и соответствующего подразделения Службы внешней разведки;

запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию;

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости);

запрет на работу аматорских радиопередающий устройств и радиоизлучающих устройств личного пользования.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. Штаты ввели санкции против “ЛДНР”, российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”. Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

23 февраля Совет нацбезопасности Украны решил ввести на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, правовой режим чрезвычайного положения. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что режим ЧП предусматривает ограничения движения транспорта, его дополнительный осмотр, а также проверку документов у граждан. Он заверил, что на жизни граждан режим ЧП не отразится.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

—