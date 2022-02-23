 

Мнение: ФСБ задержала 6 “правосеков” планировавших теракт в Крыму

23.02.2022, 22:01, Разное
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ФСБ задержала в Крыму 6 граждан РФ связанных с "Правым сектором", которые планировали теракт в церкви.
На первой фотографии один из задержанных "арийцев" и поклонников "древних солярных символов".

Официальное сообщение ФСБ:

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения»

Источник: Colonel Cassad



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