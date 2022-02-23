 

Весело ему – Личное мнение

23.02.2022, 22:00, Разное
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Ответственная мать и светлый человечек Оленька Орлова с лобного места публичной трансляции не просто нашла новое счастье с новым мужем, но и не забывает о сыне:

«Мой сын живет с нами. Весь основной быт обеспечивает муж. Артем потихоньку начал зарабатывать самостоятельно, поэтому самообеспечение не за горами. Хотя жить отдельно он не торопится. Сказал, что ему с нами весело».


Матушка-заботушка. Фото: Соцсети

То есть, ситуация выглядит так: у Оли — новый муж. Сыну — двадцать. Съезжать не желает, потому что ему тут весело.

Сама я из дома уехала в 17 — учиться. Школу окончила, поступила в универ — началась самостоятельная жизнь.

И в этой жизни я всегда с огромным удивлением смотрю на взрослых детей, живущих с родителями. Парни, девчонки, вам правда весело жить так?

Удивительна позиция и самих родителей. Почему не выставит сына та же Ольга — разве не понимает, что ему пора бы в 20 лет уже научиться не «потихоньку зарабатывать», а самому себя обеспечивать? Не жить за счёт нового мужа мамы, не веселиться от этого, а начать жить самому?

Нет, я только за любовь детей и родителей. Но любовь, на мой взгляд, не в том, чтобы содержать взрослого сына.

Напротив, если любишь, то желаешь ребёнку лучшего. Самое лучшее — выгнать из уютной мамкиной норки в жизнь, чтобы начал уже сам нести за себя ответственность!

Мамки, которые держат ребёночка дома — а он, зрелый детина, конечно, и рад! — под видом любви и заботы просто лишают человека своей жизни. Умения зарабатывать. Нести ответственность. Стирать самому трусы, ложиться вовремя спать и готовить ужин.

Как ребёнок потом станет надёжным мужем, если мамка ему сопельки вытирает? Чего ждёт — передать с рук на руки жене?

До скольки, по-вашему, ребёнок может жить с родителями, чтобы это не наносило ему вреда?

Источник: Лена Миро



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