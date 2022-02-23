Свидетель обвинения по делу Навального уехал из России

Экс-сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)* Федор Горожанко, выступавший на суде по делу политика Алексея Навального в качестве свидетеля обвинения и заявивший о давлении со стороны следствия, покинул Россию. Об этом он сам сказал «Новой газете».

Федор Горожанко. Фото из соцсетей

Он рассказал, что уехал в связи с событиями на суде по делу Навального, а также допросами и общением со следствием, которые были до этого. «Следователи по делу давили на меня и хотели, чтобы я на суде читал свои показания чуть ли не по бумажке. Я этого делать не стал и выступил в защиту Навального. Кроме того, придал огласке факты давления. После консультации с юристами принял решение покинуть Россию, потому что риски моего возможного преследования оцениваю как высокие», — объяснил Горожанко.

Экс-сотрудник ФБК 21 февраля выступил на заседании по новому делу Навального. «Следователь вчера вечером прислал по WhatsApp повестку в Следственный комитет. Я пришел туда, он распечатал мне бумагу с обвинительным заключением и сказал, что будешь рассказывать то, что там написано», — пояснил тогда Горожанко. Как он отметил, следователь сказал, «что лучше дружить с ним», пригрозив в противном случае сделать экс-сотрудника ФБК обвиняемым по уголовному делу.

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Горожанко работал в организации до 2019 года и занимался рассылками. В апреле 2021 года база участников митинга «Свободу Навальному» попала в интернет. Команда Навального тогда заявила, что данные за вознаграждение якобы слил Горожанко. Тот отрицал причастность к утечке. В некоторых случаях сотрудников госпредприятий, чьи данные попали в базу, увольняли с работы.

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