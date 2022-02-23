 

Девушка показала свои фото, но никто так и не смог угадать, сколько ей лет на самом деле

23.02.2022, 21:40, Разное
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Многие люди испытывают разные косметологические средства, другие прибегают к пластической хирургии, третьи ищут древние секреты – все действуют разными способами, но стремятся достичь единой цели – найти секрет красоты и долголетия.

Одна из блогеров Тик Тока показала себя зрителям и попросила угадать, сколько ей лет. Если посмотреть на эту представительницу слабого пола, сразу становится понятно – перед вами достаточно молодая и привлекательная девушка.

Девушку зовут Френсис Пени. Ни один из комментаторов не смог даже близко подойти к разгадке. Женщина ведет свой канал на развлекательной площадке, она демонстрирует танцы, снимает другие тренды, которые хорошо воспринимаются зрителями.

Не так давно на канале появилось новое видео, в котором женщина рассказывает о своей жизни и возрасте.

В ролике девушка предстала в красивом коротком платье, рассказала, что у нее есть уже взрослая дочь. Также она обмолвилась, что ей не так давно исполнилось 46 лет. Однако мало кто из зрителей поверил ей, так как перед ними – красивая, ухоженная женщина с гладкой молодой кожей и красивой фигурой.

@franciapena #fyp #mother #foryoupage #latinamom ♬ original sound — Antonio ✪

Френсис сказала, что не ощущает себя на свой возраст и выглядит хорошо только благодаря тому, что чувствует себя молодой и привлекательной. Комментаторы изложили свои мысли:

«Я не дам вам больше 25 лет, это удивительно, что вы выглядите именно так»

«Не может быть. Я очень удивлен, никогда не дал бы больше 26 лет»

«Вы очень красивая. Расскажите, как вы ухаживаете за собой».



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