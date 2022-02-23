Мнение: Поиск видеохостинга, робот-повар и европейский Старлинк

1. Вот и до нас с Кримсоном докатилась очередная волна санкций. Маленькая месть Запада — хостинг VIMEO прихлопнул платный аккаунт, на который мы выкладывали видео «Клуба Зелёной Свиньи». Официальная причина другая, однако все всё понимают — в том числе потому, что мы не единственные, кого там сейчас забанили.

Что же, не впервой. И лично я, и наш Руксперт уже давно находятся под санкциями. Полагаю, мне следует воспринимать это как признание заслуг.

Но рассказываю об этом я не с целью похвастаться, а по более практичной причине. Коллеги, как полагаете, как нам лучше решить теперь проблему с видео? Делать под видео выделенный сервер не хочется — во-первых, это хлопоты, а во-вторых, там будет очень неравномерная загрузка: несколько сотен зрителей в воскресенье вечером и штиль в остальное время.

Перейти на другой видеохостинг сложно, так как нам надо, чтобы у хостинга была проверка домена, то есть чтобы видео можно было проигрывать только с сайта «Спонсора». Может, условный Яндекс или ВКонтакте уже предоставляют такой сервис? Если да, пожалуйста, напишите мне об этом или в комментарии, или на почту [email protected]

2. Общепит даёт работу огромному количеству людей. При этом автоматизировать приготовление еды относительно несложно. Произвести блин или котлету всяко проще, чем произвести бензин или процессор. Так как техника становится с каждым годом мощнее и дешевле, это значит, что в итоге поваров с официантами неизбежно будет выгоднее заменить роботами. Вот характерная новость:

https://hightech.plus/2022/02/18/roboti-flippy-2-nachnut-gotovit-burgeri-v-100-restoranah-seti-white-castle

Спустя более чем год, в ноябре 2021 года, Miso Robotics представил Flippy 2. Робот-повар стал автономнее, компактнее и научился готовить на 30% быстрее предшественника. Эта модель также была отправлена в один из ресторанов White Castle, где обслуживала клиентов в течение нескольких месяцев. В процессе тестирования Flippy 2 показал, что способен повысить проходимость кухонных коридоров на 56%, а его производительность выросла до 60 корзин для жарки в час.

В результате фастфуд-сеть получила манипуляторы с алгоритмами машинного обучения, которые готовили быстрее, чем требуют самые загруженные рестораны, рассказали разработчики.

В руководстве White Castle одобрили эту концепцию и решили расширить сотрудничество с Miso Robotics. В ближайшие недели Miso Robotics начнет рассылать Flippy 2 по ресторанам White Castle.

Обратите внимание вот на это — «Робот-повар стал автономнее, компактнее и научился готовить на 30% быстрее предшественника». Люди не эволюционируют с такой скоростью. Невозможно представить себе, чтобы живые повара за несколько лет «стали автономнее, компактнее и научились готовить на 30% быстрее предшественников». Боюсь что победитель в этой гонке уже предопределён.

3. Европейцам не дают покоя лавры Илона Маска, который уже замусорил космос тысячами спутников и собирается запустить ещё десятки тысяч:

https://hightech.plus/2022/02/16/evrosoyuz-potratit-68-mlrd-na-sozdanie-sobstvennogo-analoga-starlink

Европейский союз представил план создания собственной спутниковой группировки на низкой околоземной орбите для обеспечения ЕС стабильной и быстрой интернет-связью. Основа проекта схожа с тем, что делает Starlink Илона Маска. Власти ЕС собираются обеспечить качественным интернет-подключением всю Европу и несколько регионов «стратегического интереса», вроде Арктики и Африки. Полная реализация проекта оценивается в $6,8 млрд — часть средств выделит Еврокомиссия, остальные деньги поступят от частных компаний, стран-членов ЕС и Европейского космического агентства.

4. Вы будете смеяться, но закон Мура до сих пор работает. Каждые два года количество транзисторов в процессорах удваивается. В моём бюджетном процессоре процессоре Ryzen 9 примерно в миллион раз больше транзисторов, чем в процессоре Z80, сердце знаменитого ZX Spectrum. Этого прогресса инженеры достигли всего лишь за 43 года:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Moore%27s_Law_Transistor_Count_1970-2020.png

Сейчас учёные создали молекулу-транзистор из атомов углерода и водорода. Есть надежда, что транзисторы станут в итоге совсем маленькими:

https://hightech.plus/2022/02/20/uchenie-sozdali-pervuyu-molekulu-tranzistor

Бесконечно закон Мура действовать не может, так как если транзисторы продолжат плодиться с той же скоростью, уже через 300 лет придётся выпускать процессоры размером с нашу планету. Впрочем, откуда нам знать. Может быть, через 300 лет процессоры такого размера и будут нормой.