 

Девочка утонула в бассейне в Челябинской области из-за попавших в слив волос

23.02.2022, 21:10, Новости дня
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Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело после смерти 11-летней девочки, волосы которой засосало в отверстие для слива воды в бассейне.

В соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что инцидент произошел в термальном комплексе. «По данному факту следственными органами Следственного комитета по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего»). Девочка 2010 года рождения отдыхала с родными. По предварительным данным, ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и девочка не смогла вынырнуть на поверхность», – говорится в сообщении на сайте СК.

Следователи устанавливают виновных должностных лиц компании, которая предоставила услугу и не обеспечила должный контроль за посетителями.

Ранее в Астраханской области организовали проверку после гибели девятилетней девочки в искусственном канале.



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