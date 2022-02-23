 

Трамп описал, как «Путин играет с Байденом»

23.02.2022, 21:10, Новости дня
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему неприятно смотреть, как российский лидер Владимир Путин «играет» с нынешним главой США Джо Байденом.

«Путин играет с Байденом, как на барабане. Неприятно наблюдать», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Трамп заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным. По мнению Трампа, РФ якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». 

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД поясняли, что РФ пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые РФ признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

  



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