Курс рубля к доллару упал до двухлетнего минимума

Как сообщает РБК, последний раз доллар стоил 81 руб. 23 марта 2020 года.

В ходе торгов российская валюта немного укрепилась и сейчас курс рубля к доллару на Московской бирже составляет 80,7 руб. за $1. К евро рубль тоже падает – в ходе торгов курс достигал отметки в 91,7 руб. за 1€.

Падение рубля РБК связывает с обострением ситуации на Донбассе. Признание Москвой незаконных вооруженных формирований “ЛДНР” сделало рубль самой нестабильной валютой в мире, писали российские СМИ.

Эксперты центра экономического анализа “Интерфакса” считают, что на падение рубля влияют высокие геополитические и санкционные риски, связанные с признанием “ЛДНР”, сообщения об обстрелах на Донбассе и о призыве резервистов в Украине. Все это усиливает напряженность и увеличивает вероятность перехода противостояния в более “горячую фазу”, в результате чего растет и риск более жестких антироссийских санкций со стороны Запада, отмечают эксперты.

Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

На Донбассе с 17 февраля продолжается обострение, кроме того, РФ стягивает войска к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против “ЛДНР”, российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”.

Евросоюз ввел санкции против депутатов Госдумы, российских чиновников и компаний, а также решил ввести отраслевой запрет на финансирование РФ, ее правительства и Центрального банка России.

Верховная Рада рекомендовала СНБО ввести санкции против причастных к признанию “ЛДНР”. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. Канада и Япония объявили о введении санкций.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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