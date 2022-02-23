 

Чечеткин: Совок в Украине умер – “подарков мужчинам” на 23 февраля в этом году нет. Лидеры продаж сегодня – оружейные сейфы

23.02.2022, 20:58, Новости дня
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Каждый год в этот день я смотрю срез продающихся товаров и понимаю, что мы бесконечно далеки от праздника, который за поребриком называют днем защитника отечества, днем советской армии. 10 лет назад в этот день продавались условные “подарки мужчинам”, семь лет назад их количество стало стремительно сокращаться, в прошлом году их было очень мало. В этом – их нет. Это парадокс, но я рад, что продаж нет.

Ни у одного из моих знакомых не появилось идеи отправить идиотскую поздравительную открытку. И даже пожилые люди в Украине перестали себя ассоциировать с этим днем. Потому что невозможно праздновать день “защитников”, которые хотят растерзать твою страну.

Какие бы фантазии ни рождала пропаганда Путина, Украина пережила свое советское прошлое, попрощалась с ним и ушла вперед.

Мы никому и никогда не отдадим свою свободу.

PS. Лидеры продаж сегодня – оружейные сейфы, канистры и батарейки.

Все буде Україна.

Источник: Владислав Чечеткин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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