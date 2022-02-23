Кулеба призвал Гутерриша содействовать освобождению украинцев, незаконно удерживаемых РФ

“Россия продолжает блокировать освобождение незаконно задержанных лиц. В сентябре 2021 года президент Украины передал генеральному секретарю список более ста украинцев из Донбасса и Крыма, которые были незаконно задержаны, осуждены или даже перевезены с оккупированных территорий в Российскую Федерацию. Мы повторяем наш призыв к генеральному секретарю оказать посреднические услуги и способствовать их немедленному освобождению, и я высоко оцениваю готовность Генерального секретаря сделать это”, – заявил министр.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

12 января 2022 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в России и оккупированном Крыму по политическим и религиозно мотивированным обвинениям преследуют 130 граждан Украины. 121 человек находится в заключении, из них 15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории РФ, еще девятерых лишили права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные 45 находятся под судом и следствием.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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