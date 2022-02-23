Мнение: Позор

Вообще на фоне всех этих безумств постепенно выкристаллизовывается основное чувство, которое нас, видимо, будет сопровождать предстоящие месяцы, если не годы – это чувство стыда. Помнится, у раннего Галковского было такое – как жена моет посуду, муж носится по дому с какой-то очередной завиральной идеей, типа “надо отнести все деньги, какие еще остались дома, чтобы купить билеты беспроигрышной лотереи” – и тут она понимает с ослепительной отчетливостью, что муж у нее – ДУРАК. И это открытие ее буквально парализует, а главное в нем – мгновенное понимание, что СДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ.

Такое вот “мгновение инсайта”. Один раз понять – вся жизнь перевернется и обессмыслится.

Собственно, всё поделом. Россия расплачивается за свою трусость – трусость экзистенциальную, постыдную: боялись менять руководство, боялись меняться сами – предпочитали замереть и прикинуться ветошью, “авось пронесет”. В итоге так и задержали у власти группировку, которая давно и очевидно НЕ ТЯНЕТ. Ну, просто объективно, даже не потому, что какие-то там шпионы или вредители.

Известна старая футбольная байка: знаменитый тренер Константин Бесков, он уже перестал тренировать Спартак, зашел в гости на стадион после матча к своему приятелю, тренеру клуба “Локомотив” (Нижний Новгород) Овчинникову – а тот славился своим неповторимым владением оборотами русского народного матерного; и вот игроки проходят мимо них с поля в раздевалку, а Овчинников в своем стиле и на максимальных децибелах орет на них, кроет каждого на все корки – не туда отдал, не то сделал, не так бежал… А Бесков послушал-послушал, и сказал с добродушной улыбкой: “Послушай, да что ты на них орешь? Ну они ж не могут…”

Вот именно – не могут. Не могут – но имеют карт-бланш. И из-за этого сочетания вседозволенности и некомпетентности начинают уже понемногу сходить с ума. Понемногу, но все быстрее.

Все эти филиппики насчет того, что Украина какое-то “неправильное” государство, прямые угрозы применить армию – это “лотерейные билетики”; признаки ментального распада. Типа футболист, который просто плохо играет, так разобиделся, что пошел бить морды соперникам, “вы зачем меня все время обводите??” Это зрелище не столько грозное, сколько жалкое – ведь и боксирует игрок примерно так же плохо, как и владеет мячом. Хуже, если неумелый игрок, обидевшись, потом возвращается на стадион с обрезом, “отомстить обидчикам”. Тут уже момент, когда неудачник в разного размера ботинках, вызывавший насмешливое сочувствие, разом превращается в опасного маньяка, вызывающего ярость.

Всё это – глобальная ПОДСТАВА, которую мы сами на себя навлекли, а ее базовая причина – пресловутая несменяемость власти. Столько, сколько Путин, у руля России никто не сидел, даже Брежнев – хотя Брежнев уже через 18 лет превратился в шамкающую развалину.

Позор, полный позор то, что происходит сейчас. Позор и стыд.

Тьфу.