Мнение: Россия начала эвакуацию дипломатов с Украины
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МИД РФ официально подтвердил, что Россия начала эвакуацию дипломатических работников с Украины.
Уже появились видео https://t.me/boris_rozhin/21136 с дипломатами покидающими территорию дипломатических представительств.
Документы в них начали жечь еще вчера.
На Украине введен режим ЧП на всей территории (кроме оккупированной территории ДНР и ЛНР, там действует "особый режим")
Украина мобилизует 36 000 резервистов + ВР приняла закон разрешающий гражданский оборот оружия.
Публичные заявления перешли на уровень неконтролируемой истерики.
PS. Хороший флаг на танке в ДНР. Правильный.
Вот эта коробочка вообще 2014-й напомнила…
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Источник: Colonel Cassad
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