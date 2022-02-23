Мнение: Россия начала эвакуацию дипломатов с Украины

МИД РФ официально подтвердил, что Россия начала эвакуацию дипломатических работников с Украины.

Уже появились видео https://t.me/boris_rozhin/21136 с дипломатами покидающими территорию дипломатических представительств.

Документы в них начали жечь еще вчера.

На Украине введен режим ЧП на всей территории (кроме оккупированной территории ДНР и ЛНР, там действует "особый режим")

Украина мобилизует 36 000 резервистов + ВР приняла закон разрешающий гражданский оборот оружия.

Публичные заявления перешли на уровень неконтролируемой истерики.

PS. Хороший флаг на танке в ДНР. Правильный.



Вот эта коробочка вообще 2014-й напомнила…

Трансляция событий на Донбассе продолжается в Телеграм – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь, впереди много интересных событий)

—