Дисконнект – Личное мнение

Я поняла, что именно — не так с Блиновской. Ну, понятно, что всё. Но в чём именно — корень этого «всего»? Как она не видит в себе того, что очевидно, например, мне и многим другим здравомыслящим людям?



Фото: Соцсети

Ответ — на фото.

Слева Блиновская с мужем веселятся, повесив на себя трупы некогда красивых и сильных животных, которых убили ради забавы. Справа — собака Блиновской.

Эта неумная, закомплексованная женщина просто не в состоянии провести в своей некрасивой башке элементарную параллель между трупом рыжей, остромордой лисы, висящим у неё на шее, и своей собственной рыжей, остромордой собакой. С таким же, к слову, толстым, пушистым хвостом.



Фото: Соцсети

Блиновская не видит ни сходства, ни связи между этими животными. Из одной, между прочим, группы.

Точно так же, подозреваю, она ни видит ни сходства, ни связи между собой и другими живыми существами. В том числе, людьми — наивными, а порой и отчаявшимися от горя и, как следствие, принимающими глупые решения. Например, отнести деньги Блиновской.

Так, недавно, Блиновская вывесила в сториз сообщение несуществующей, подозреваю, женщины, у которой без операции пропала онкология. Благодаря прохождению марафона желаний от Блиновской, видимо.



Фото: Соцсети

Публикуя такое в сториз, Блиновская не ставит себя на место тех женщин, которые в данный момент пытаются победить рак. Не ставит она себя и на место людей, отчаянно пытающихся убедить своих больных родственников лечиться у нормальных врачей, а не у марафонщиц и знахарок.

У меня есть товарищ, у которого мать умерла от онкологии, поверив в нетрадиционную медицину. Тоже, наверное, любила марафоны и верила в то, что рак можно победить силой мысли.

На место всех этих людей Блиновская поставить себя тупо не в состоянии, как, впрочем, и провести параллель между своей рыжей собакой и не менее рыжей лисой.

У неё в башке — дисконнект, за который ей однажды придётся заплатить очень высокую цену. Такую, что ни один марафон желаний не поможет.

Вот увидите.

Что пожелаете Леночке Блиновской?

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