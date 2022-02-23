Леонид Якубович раскритиковал юмор Евгения Петросяна

Известный ведущий Леонид Якубович в рамках нового интервью раскритиковал юмор Евгения Петросяна. Он заявил, что комик раньше шутил намного лучше.

Леонид Якубович стал гостем шоу «Антонимы». В рамках интервью он откровенно признался, что юмор, который излагают современные артисты, его совершенно не впечатляет. В данном случае речь идет не только о молодых артистах, но и о тех, кто уже давно находится на сцене. Со временем шутки стали более пошлыми, а раньше они являлись тонкими высказываниями. Якубовича не устраивает и юмор Евгения Петросяна, информирует Newinform. Ранее он шутил намного лучше. В современных комиках Якубовичу не нравится манера подачи информации.

По словам ведущего, он имеет право комментировать творчество Евгения Петросяна, поскольку очень давно знаком с ним. Якубович, говоря о юмористах, вспомнил Геннадия Хазанова. Он отметил, что комик имел достаточно ответственный подход к созданию шуток. Все свои выступления артист тщательно готовил, пишет портал «Слово и дело».