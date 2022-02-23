Валерий Николаев перед попаданием в психиатрическую больницу съехал от жены и сына

Известный российский актер Валерий Николаев съехал от жены и сына перед тем, как попал в психиатрическую клинику. У журналистов появилась информация, что знаменитость начал вести себя не очень адекватно еще до госпитализации.

Странное поведение Николаева замечали и организаторы шоу «Танцы со звездами». Актер являлся одним из участников развлекательного проекта. У Николаева была достаточно неплохая подготовка с точки зрения хореографии. Он заявлял о намерении дойти до финала.

Во время съемочного процесса и на репетициях Николаев не раз провоцировал скандальные ситуации. В итоге он выбил из проекта.

Перед тем, как актер попал в психиатрическую клинику, он перестал жить в квартире вместе с женой и маленьким сыном. Николаев разместился в одной из столичных гостиниц.

По информации портала «Глобал.МСК», актер добровольно лечится в психиатрической клинике. С женой и сыном он общается посредством видеосвязи.«Глобал.МСК»