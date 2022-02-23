 

Кардиолог Гандельман сообщил о пользе оливкового масла для профилактики деменции

23.02.2022, 20:13, Разное
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Врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что для профилактики деменции нужно употреблять в пищу оливковое масло. Оно относится к числу полезных продуктов для здоровья человека.
Эта тема обсуждалась в рамках программы «Жить здорово!». Герман Гандельман пояснил о неочевидной пользе оливкового масла. Результаты исследования показали, что регулярное употребление продукта в разы снижает число летальных исходов при онкологических болезнях. В день рекомендуется употреблять по одной чайной ложке оливкового масла. Продукт на 30% снижает риск развития деменции.

Врач-кардиолог Елена Ильина заявляет, что пальмовое и кокосовое масло, в свою очередь, отрицательно сказывается на здоровье. Там содержатся насыщенные жиры, способные провоцировать развитие опасных патологий, пишет портал iReactor.



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