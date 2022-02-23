Мнение: Стагнация зарплат в США, деградация электросетей и «зона боевых действий» в Сиэтле

1. Хроники американского застоя. Реальная медианная почасовая зарплата в США – та сумма, которую получает типичный американец, – практически не выросла с 1970-х годов, если учитывать инфляцию. А зарплата американских мужчин даже заметно упала. Блогер genby пишет:

https://genby.livejournal.com/978232.html

За 42 года реальная зарплата выросла на 10%. И с учётом того, что зарплата женщин росла за счёт зарплат мужчин.

Впрочем, ковидные выплаты за 2020 год вносят большое искажение. Если смотреть понедельную зарплату, то в видно сокращение в 2021 году. С 380 до 362 долларов 1982 года в неделю. Конец ковидных выплат – последний квартал 2021, – по заработку 362 доллара равен последнему кварталу 2019. Ещё раз напоминаю, речь идет о долларах 1982.

2. Виктор Мараховский рассказывает про развал электроэнергетики в бывшей сверхдержаве:

https://t.me/vmarahovsky/2168

Вот, ув. друзья, всего два факта: в 2000 году, сразу после Ельцина, за весь год в стране было зафиксировано чуть более двадцати крупных выходов электросетей из строя.

В 2020 году, после двадцати лет Путина, их было уже 180 – рост за 20 лет почти на порядок. Власти и официозные СМИ пытаются сообщить, что дальше будет лучше, а это – просто временные трудности. Но миллионы людей каждый год сидят подолгу без электричества, и эксперты говорят, что дальше будет только хуже – инфраструктура изношена, потребуется куча денег на обновление в соответствии с новыми зелёными стандартами.

…И да, я не постесняюсь совершить сейчас очередной типичный ватный подлый приём. Эти факты – из Америки. Wall Street Journal пишет.

https://www.wsj.com/articles/americas-power-grid-is-increasingly-unreliable-11645196772?mod=hp_lead_pos12

3. Вашингтонцы жалуются на развёрнутую бандитами «зону боевых действий» в Сиэтле:

https://lenta.ru/news/2022/02/22/graffitiz/

В вашингтонском городе Сиэтл увеличилось количество жалоб на граффити. Американцы считают принятые властями меры недостаточными для решения проблемы, сообщает Fox News Digital.

От вандализма пострадали многоквартирные дома, рекламные щиты, магазины и исторические здания. По словам жительницы города Васси Скулис, она и ее соседи вынуждены самостоятельно отмывать стены от надписей, так как администрация не вводит никаких ограничений для пресечения деятельности нарушителей порядка. «Нам приходиться платить за ущерб, который причиняют люди, не желающие быть частью нашего общества», — заявила гражданка США.

Проживающая в Сиэтле Кристин Виллани также отметила, что граффити доставляют ей дискомфорт, а власти практически бездействуют. «Эти надписи деморализуют. Они как будто превратили город в зону боевых действий. Данная ситуация является демонстрацией того, что никому нет дела до происходящего — можно делать что угодно», — пояснила она. Виллани добавила, что безнаказанная порча стен зданий — призыв к дальнейшему разрушению города. Бывший кандидат в городской совет Сиэтла Ари Хоффман уверен, что граффити служат средством связи для преступников. «Тут не просто какой-то парень, решивший написать “Здесь был Джим”. С помощью этих рисунков банды и дилеры помечают территорию», — пояснил он.