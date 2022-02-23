Газета Bild заретушировала рекламу Газпрома из солидарности с Украиной

Германская газета Bild из солидарности с Украиной объявила бойкот российскому Газпрому, приняв решение ретушировать спонсорскую рекламу компании на футболках клуба «Шальке-04».

Вместо спонсора УЕФА Газпрома теперь в ее материалах и на фотографиях на форме игроков будет нанесенв надпись «Свобода Украине», информирует со ссылкой на издание ТАСС.

«Мы вынуждены лицезреть на телевидении рекламу Газпрома под гимн Лиги чемпионов, в то время как войска Путина вторгаются на Украину. Bild ставит точку на рекламе формы», – говорится в статье газеты.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД России поясняли, что РФ пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые РФ признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.