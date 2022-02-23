 

Independent – Шольц объявил о приостановке сертификации «Северного потока — 2»

23.02.2022, 19:40, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство проведёт «переоценку» сертификации газопровода «Северный поток — 2», пишет The Independent. Как отметил канцлер, это связано с решением Москвы признать независимость ДНР и ЛНР, о котором в понедельник объявил президент Владимир Путин.


AP

Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» из-за решения президента страны Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР, пишет The Independent.  

Канцлер Олаф Шольц заявил, что после действий Москвы немецкое правительство решило «провести переоценку» сертификации газопровода, который ещё не был запущен.

«В свете последних событий мы должны провести переоценку ситуацию, в частности в отношении «Северного потока — 2». Это, конечно, займёт время, если можно так выразиться», — отметил Шольц, добавив, что дал соответствующее поручение Министерству экономики страны.

«Соответствующие отделы министерства экономики проведут новую оценку надёжности наших поставок в свете изменений, которые произошли за последние несколько дней», — добавил канцлер.

Как напоминает The Independent, во вторник западные страны начали вводить антироссийские санкции после решения Путина признать независимость ДНР и ЛНР и приказать войскам пересечь границу для «поддержания мира».

Издание называет решение по «Северному потоку — 2» важным для Берлина, где долгое время сопротивлялись прекращению реализации проекта, несмотря на давление со стороны США и ряда европейских стран. Ожидается, что трубопровод удвоит объём газа, поступающего из РФ в Германию, что может увеличить зависимость Европы от российских поставок энергоносителей.



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