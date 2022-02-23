 

“Простой рецепт, а выглядит на миллион долларов”. Кулинарный блогер показала, как за 20 минут испечь трубочки с начинкой на кефирном тесте

23.02.2022, 19:35, Новости дня
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Для приготовления понадобятся: 

одно яйцо;
50 г сахара;
0,5 ч. л. ванильного сахара; 
щепотка соли;
150 г кефира или сметаны; 
100 г мягкого сливочного масла; 
1 ч. л. разрыхлителя; 
300 г муки.

Смешиваем в емкости сахар, соль, добавляем сливочное масло, кефир, муку и разрыхлитель, а затем быстро замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на 10 минут.

Делим тесто на 20 ровных частей, формируем их них шарики, а затем из каждого раскатываем лист диаметром 12 см. Делаем на листе несколько неполных продольных разрезов, на целую часть выкладываем начинку и сворачиваем лист в трубочку. Для начинки можно использовать творог, сгущенку, джем. 

Трубочки выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем смесью из яичного желтка и молока и отправляем в разогретую до 180 °С духовку на 20 минут. 

Перед подачей трубочки можно посыпать сахарной пудрой.

“Простой рецепт, а выглядит на миллион долларов”, – отреагировали подписчики.

ВИДЕОВидео: Yasemin Gotovit / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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