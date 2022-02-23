 

РФ должна открыть доступ к оккупированному Крыму для СММ ОБСЕ и Мониторинговой миссии ООН по правам человека – Кулеба

23.02.2022, 19:35, Новости дня
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Он отметил, что о нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму, в частности, упоминалось в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

“Если Россия не согласна со всеми упомянутыми резолюциями и докладами, она должна просто предоставить доступ в Крым Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ. Доступ международных организаций на оккупированные территории имеет решающее значение. Украина гарантирует такой доступ на всей подконтрольной правительству территории и продолжает требовать от российской стороны сделать то же самое на оккупированных территориях”, – сказал он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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