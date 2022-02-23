 

Зеленский возглавляет президентский рейтинг – опрос

23.02.2022, 19:35, Новости дня
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Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 24,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко – у него 18%.

Далее идут нардеп, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (9,5%), сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (8,3%), лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (7,5%), нардеп, глава межфракционного объединения “Разумная политика” Дмитрий Разумков (6,9%), лидер партии “Наши” Евгений Мураев (5,9%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,3%).

Рейтинг остальных политиков менее 5%.

Опрос проводился с 11 по 18 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 4800 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,4%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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