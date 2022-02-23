Мнение: Донбасс и декарбонизация: Путин на поводке у Греты

Кстати – вот забавная деталь про Донбасс, показывающая, как путинский режим сам себе привозит проблемы, зачастую – на ровном месте. Что составляет основу экономики Донбасса, а стало быть – и тех республик, которые мы окончательно взяли себе на довольствие пару дней назад? Об этом должны были знать все дети Страны Советов: основа Донбасса – это металлургия и… добыча угля! Собственно, об этом даже народные песни сложены: «…И в забой направился парень молодой».

То бишь – шахты! И в ЛНР, и в ДНР шахты везде, сейчас они, понятно, в полуразрушенном состоянии – стало быть, их и придется восстанавливать, если РФ хочет хоть как-то восстановить экономику Донбасса (а это в интересах РФ, ведь иначе придется держать несколько миллионов человек на полном российском иждивении). Но, коль взял «угольный край» – придется запускать угледобычу. И тут – сразу куча проблем, одна круче другой.

Первая самая понятная – в Донбассе мы имеем дело с пластами, которые интенсивно разрабатываются аж с 19 века. Естественно, многие из них истощены, сами шахты – старые, опасные. Причем шахт там за полтора века нарыли (и успели забросить) столько, что зачастую ГОРОДА стоят практически над пустотами! Бывал я в Горловке, занимался там выборами еще в «нулевые»; для Горловки эти карманы под домами – реально огромная проблема. Грунт оседает, водопровод постоянно рвется, что с кротовьими норами делать – никто толком не знает.

Но тогда это была проблема Украины – теперь будет наша.

А вот вторая проблемка будет уже напрямую из «новой нормальности» – она заключается в самом по себе угле. Россия ведь с одной стороны с Западом бодается, ультиматумы ставит – а с другой бежит, высунув от усердия язык, за «трендами» – в частности, уже успела подписаться всеми лапами под модной «борьбой с углеродным следом», то есть – декарбонизация, Грета Тунберг и прочий собачий бред. Шутки шутками, но РФ подписала все обязательства под международными соглашениями насчет «снижения следа», и, более того, даже приняла «Концепцию социально-экономического развития» страны до 2030 года, согласно которой обязалась всемерно сокращать «выбросы углекислого газа», а значит – сворачивать добычу углеводородов, и прежде всего – УГЛЯ!

В Европе ведь дошли до того, что там объявили уголь виновником всех бед человечества – и по всему ЕС поспешно закрывают угольные шахты! Есть предельно ясная установка (под которой расписался в том числе и Путин, и его верные – лишенные со вчерашнего дня доступа в ЕС – «парламентарии») – человечество, мол, должно отказаться от использования угля ВООБЩЕ. Полностью!

В связи с этим вопрос: а как теперь РФ собирается «восстанавливать экономику Донбасса», если экономика Донбасса – это прежде всего уголь, а как раз добывать уголь Россия сама себе запретила еще в 2019 году? «Россия в 2019 году присоединилась к многостороннему Парижскому соглашению по климату и взяла на себя обязательство сократить объем парниковых выбросов к 2030 году на 25–30% от уровня 1990 года. При этом была сделана важная оговорка — с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов. В этом году подготовлен проект «Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года».

Бредовая задача – но по старым правилам над вопросом «что делать с угольными шахтами Донбасса» должна была бы ломать голову Украина (несомненно, что ее бы тот же ЕС принудил к тому же), а теперь это всё тоже ляжет на Россию.

Как развивать экономику угольного региона, если как раз добывать уголь запрещено, а что еще делать – непонятно? Среди прочего у нас будет возможность полюбоваться, как путинские кулибины станут решать данную квадратуру круга. Бешеный пес на жестком поводке – зрелище сюрреалистическое.