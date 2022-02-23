Мнение: Письмо: “Очередная симпатичная девушка”

Поздравляю с Днем Защитника всех мужчин.

Хочу выразить надежду, что нашим мужчинам никогда не придется защищать нашу страну, что небо над нашей страной будет мирным, что нашему государственному руководству хватит стратегического мышления, чтобы урегулировать сегодняшний конфликт мирным путем.

А пока предлагаю разобрать письмо, в котором видно, насколько в мире эгоцентрика чужая агрессия и своя перепутаны местами.

Посмотрите, как реализуется сценарий “Хлеборезка и Лакомый кусок”.

1. Завидев лакомый кусок, хлеборезка открывается.

2. Чтобы обмануть кусок, хлеборезка наряжается в платье и красную шапочку.

3. Когда кусок приближается, хлеборезка хочет съесть его как волк бабушку.

4. Но кусок как дровосек отмахивается топором.

5. Хлеборезка оскорблена в лучших чувствах.

kassi_opea

Эволюция, добрый день. Хочу рассказать свою историю, что бы сделать правильные выводы и жить дальше.

Я познакомилась с мужчиной В. на сайте знакомств. У меня давно не было отношений и секса, а прямо до него произошла не очень приятная история с другим мужчиной, поэтому я хотела упасть в чьи-то объятия и просто забыться.

(Автор сразу описывает чужие объятия как то, куда она может упасть и забыться, будто это ее собственная мягкая перина)

Так и произошло. Он выше меня по ОЗ. Он бизнесмен. Привлекательный, мужественный и спокойный. Он попал в мой мужской фетиш. К тому же раньше такие на меня внимания не обращали.

(Фетиш автор словно паутина паука, куда мужчина попал. Он как сочная большая муха и раньше автору такие не попадались)

На каждую встречу он привозил какой-то милый презент. Цветок, конфеты и т.д. Я тоже приносила какую-то мелочь. Понятно, что его финансовые вложения мне было никак не перекрыть, но мне хотелось сделать ему приятно.

В какой-то момент мы сидели в кальянной. А я прижималась к его плечу. Пьяная от влюбленности к нему и от дыма. И думала мне просто п..дц.

Затем было 14 февраля. Он спросил когда сможет отдать мне валентинку, в тот день у меня были занятия. Я попросила его забрать меня и съездить домой. Мне хотелось надеть платье и быть красивой. Но когда он увидел меня в платье он сказал, все мы едем ко мне. Я растерялась. Я очень хотела его, но но я не думала что это будет в этот день. Он ехал, я закрылась и начала молчать.

(Здесь как если бы сочная толстая муха по-хозяйски повезла бы паука к себе. Паук насупился бы и замолчал)

-Ты боишься?

-Да.

-Я тоже

Это меня повеселило. Потом обстановка разрядилась. Мы смеялись. Все было хорошо.

У него я думала, что все обойдется. Посмотрим кино, да и поеду домой. Но он начал меня целовать и я не смогла отказаться. Он был таким большим и сильным животным. Мне это нравится. Но меня смутило, то что он закончил, а мне не помог. Мне пришлось помогать себе самой.

-Офигеть. Думал изнасилую тебя, а в итоге изнасиловали меня.

(Автор “помогала себе”, долго насилуя мужчину)

Потом я собралась, он доехал до меня на такси и мы попрощались.

Потом был его день рождения. Я чувствовала себя физически разбитой. У меня было много работы. Но я хотела подарить ему подарок. Ехать никуда не хотелось. Я пригласила его к себе, приготовила поесть.

В итоге у меня случился какой-то блок. Он был ленив. От сильного животного не осталось и следа. Мне не очень хотелось его. Он хотел что бы я делала все сама, а он просто лежал снизу.

(Мужчина сопротивляется ее насилию, но у автора в голове он – захватчик, который насилует ее цинично, лениво, пассивно, ее же руками)

Начал говорить что хочет без презерватива. Я отказалась. И другие вещи были на грани. В итоге когда он просто кончил. Я оттолкнула его и лежала смотря в стену. Меня накатывала обида. Я понимала, что происходит что-то плохое.

-О чем ты думаешь?

-Ни о чем

-А правду

-Не получается у нас трахаться

Он начал собираться. Сказал поехали посидим где-нибудь. Мне хотелось просто спать. Сказал ему едь, все хорошо. Но сама была конечно обиженной и закрытой. Мне стало обидно, что он просто уедет.

-Если захочешь, напиши. Я приеду заберу тебя.

Он обнял меня на прощание. У него часто билось сердце.

Мы попрощались и больше мы не общались.

Меня колбасило всю неделю. Я понимаю, что не нравилась ему сильно. Просто мужчина переспал с очередной симпатичной девушкой. А я влюбилась.

(Вот какая ты, влюбленность рапанов, бессмысленная и беспощадная)

Сейчас стало легче. Понимаю, что истрия закончена.

Спасибо.