Мнение: Родилась ты под знаменем алым в восемнадцатом грозном году

К истории появления отмечаемого сегодня праздника. Статья генерал-лейтенанта Соболева.

Родилась ты под знаменем алым в восемнадцатом грозном году

Необходимость создания новых Вооружённых Сил была продиктована тем, что после Февральской буржуазной революции 1917 года старая русская армия практически полностью утратила свою боеспособность. Временное правительство, пришедшее к власти после Февральской революции, в первом же своём указе упразднило субординацию в армии и на флоте и ввело целый ряд «демократических» преобразований, которые привели к полному разложению совсем недавно ещё вполне боеспособных соединений и частей старой русской армии, потере управления ими и массовому дезертирству солдат и матросов из рядов Вооружённых Сил.

Не только армия, но и бывшая Российская империя оказалась на грани развала и полного разрушения, чему в полной мере способствовали наши союзники по Первой мировой войне: Англия, Франция, США и другие.

Конец этому разрушительному процессу положила Советская власть, пришедшая на смену временному правительству в результате Великой Октябрьской социалистической революции.

Декрет о создании Красной Армии был подписан 15 января 1918 года, Красного Флота — 29 января, и уже 23 февраля красноармейцы успешно противостояли германским войскам под Псковом, Нарвой и Ревелем. Эта дата и стала отмечаться как День Красной Армии и Красного Военно-Морского Флота.

Наступлению германских войск предшествовал срыв мирных переговоров между Советской Россией и Германией, начавшихся 9 декабря 1917 года в Брест-Литовске. Возглавлявший советскую делегацию Л.Д. Троцкий в ответ на ультиматум Германии, вопреки указаниям В.И. Ленина, самовольно прервал переговоры и объявил об одностороннем прекращении войны и демобилизации армии. Трудно сказать, чем руководствовался этот «пламенный революционер». Видимо, посчитал, что Россия уже сыграла роль вязанки хвороста для разжигания пожара мировой революции.

Молодая Советская республика оказалась в тяжелейших условиях: 18 февраля германские, а затем австрийские и турецкие войска начали интервенцию против неё. Старая русская армия оставляла позиции без боя. 22 февраля Совет Народных Комиссаров РСФСР опубликовал декрет «Социалистическое отечество в опасности!». Для организации отпора германскому нашествию был создан Временный исполнительный комитет Совнаркома во главе с В.И. Лениным. Развернулось массовое вступление трудящихся в Красную армию и строительство укреплений.

3 марта 1918 года Советское правительство подписало Брестский мир, Россия вышла из войны. Однако немцам удалось захватить к этому времени Украину, Белоруссию, Прибалтику. Германские войска вступили на территорию Донской области. Кабальный для молодой Советской республики мир был необходим для мирной передышки с целью создания основы новой экономики и обороны страны.

4 марта был образован Высший Военный Совет, выполнявший функции Верховного командования Вооружёнными Силами республики, руководителем которого стал бывший главнокомандующий Северным фронтом, генерал-лейтенант старой русской армии Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич.

Советское правительство национализировало крупную, среднюю и взяло под контроль мелкую промышленность, ввело трудовую повинность для населения, хлебную продразвёрстку.

В апреле отряды Красной Армии на западной границе республики были сведены в завесы. В стране введено всеобщее военное обучение, создан местный военный аппарат — военные комиссариаты. В войсках и на флоте для организации политической работы, воспитания личного состава и контроля за деятельностью специалистов старой русской армии был учреждён институт военных комиссаров.

Мирная передышка для Советской республики оказалась недолгой. Уже в мае 1918 года, в соответствии с принятым ещё в декабре 1917 года соглашением о подготовке интервенции и разделе территории России на сферы влияния, не дожидаясь окончания Первой мировой войны, Англия, Франция, США, а на востоке и Япония высадили свои войска в Мурманске, Владивостоке, вторглись в Среднюю Азию и Закавказье. Старались не отстать от стран Антанты и их противники по Первой мировой войне. Германские войска оккупировали Крым, высадились в Новороссийске и Финляндии.

Начавшаяся весной 1918 года интервенция Антанты и их противников в войне явилась решающим фактором в развёртывании Гражданской войны в России.

Создав плацдармы на севере, востоке и юго-востоке страны, Антанта спровоцировала мятеж 50-тысячного Чехословацкого корпуса. Он был сформирован из бывших военнопленных австро-венгерской армии и подготовлен к отправке в Западную Европу через Дальний Восток, эшелоны с частями корпуса растянулись от Пензы до Владивостока. В мае — июле 1918 года белочехи и контрреволюционеры захватили Среднее Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Для борьбы с белочехами и внутренней контрреволюцией был создан Восточный фронт.

С помощью германских и английских интервентов возникли очаги контрреволюции на Дону во главе с атаманом Красновым, на Кубани — добровольческая армия генерала Деникина, а также в Закавказье и Средней Азии.

Интервенты отводили контрреволюционному движению вспомогательную роль, не было и речи о какой-либо самостоятельности России, неукоснительно выполнялся план раздела страны на сферы влияния.

Для отражения агрессии и подавления внутренней контрреволюции необходимо было увеличить Вооружённые Силы, придать им необходимую организационно-штатную структуру, организовать действенное оперативное и стратегическое управление ими.

И тут на помощь Советской власти пришли десятки тысяч военных специалистов — офицеров и генералов старой русской армии. Пришли все те, кому была дорога Россия, пришли, потому что поняли: только большевики способны организовать борьбу за её свободу и независимость, спасти и сохранить страну.

Всего в рядах Красной Армии в годы Гражданской войны сражались более 72,8 тысячи офицеров и генералов старой русской армии. Из 20 командующих красными фронтами 17 были генералами и офицерами старой русской армии, из 100 командующих красными армиями 80 были офицерами и генералами старой русской армии, а начальники штабов фронтов, армий и дивизий все были офицерами и генералами старой русской армии.

29 мая 1918 года был принят Декрет ВЦИК о всеобщей воинской повинности. В сентябре 1918-го вместо завес были созданы фронтовые и армейские объединения с соответствующими управлениями, наряду с Восточным были созданы Южный, Северный, а затем Западный и Украинский фронты.

В ноябре 1918 года Германия капитулировала пред Антантой. В Германии и Австро-Венгрии произошли революции. 13 ноября 1918 года Советское правительство аннулировало Брестский мир. Следуя за отходившими австро-германскими армиями, войска Красной Армии освободили Белоруссию, Украину и Прибалтику.

Однако окончание Первой мировой войны развязало руки Антанте. Высвободившиеся войска она решила бросить против Советской России и уничтожить её собственными силами. Главный удар планировалось нанести с юга — из Одессы, Севастополя и Мариуполя, в общем направлении на Москву, другой удар — с севера, со стороны Мурманска и Архангельска. Новые соединения и части Англии, США и Японии высадились и во Владивостоке.

Несмотря на значительное превосходство в силах и средствах, войска Антанты на направлении своего главного удара сумели продвинуться лишь на 100—150 км. При этом в их тылу действовали многочисленные партизанские и повстанческие отряды. Моральный дух интервентов после четырёхлетней войны оказался невысоким, к тому же в войсках появились революционные настроения. Опасаясь полного разложения своих войск, интервенты начали их эвакуацию, и только тогда лидеры Антанты вынуждены были искать иные пути осуществления своих замыслов, сделав ставку на белогвардейцев. При этом от своих планов по разделу России на сферы влияния интервенты не отказались. Об этом открыто высказывался один из главных организаторов интервенции У. Черчилль: «Было бы ошибочно думать, что… мы сражалась на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело». Думаю, что здесь комментарии излишни.

Хочу высказать своё мнение о роли Л.Д. Троцкого, которого многие «демократически» настроенные историки и политики считают чуть ли не главным организатором создания Красной Армии и её бессменным руководителем в годы Гражданской войны. Действительно, 2 сентября 1918 года постановлением ВЦИК, который возглавлял Я.М. Свердлов, был создан Революционный Военный Совет Республики (РВСР). Ему подчинили Всероссийский главный штаб и Полевой штаб, созданный 6 сентября 1918 года на базе штаба Высшего Военного Совета, Полит-управление и другие центральные органы военного управления. Принимая во внимание, что Всероссийский главный штаб, созданный ещё 5 мая 1918 года, занимался учётом, обучением и мобилизацией военнообязанных, обеспечением Вооружённых Сил техникой, вооружением и боеприпасами, а также продовольствием, вещевым и военно-техническим имуществом, РВС стал органом высшей военной и не только военной власти в Советской республике. А председателем РВС тем же постановлением ВЦИК был назначен Л.Д. Троцкий.

Это назначение состоялось без ведома Председателя Совнаркома В.И. Ленина, так как Владимир Ильич 30 августа 1918 года был тяжело ранен после своего выступления перед рабочими на заводе Михельсона и какое-то время был недееспособен. После возвращения В.И. Ленина к исполнению своих обязанностей по его инициативе РВС был значительно расширен, в его состав были включены верные соратники В.И. Ленина, в том числе И.В. Сталин. А 30 ноября 1918 года был создан Совет Рабочей и Крестьянской Обороны — высший орган военно-политической власти в стране, который возглавил сам В.И. Ленин.

Для эффективного оперативно-стратегического управления Вооружёнными Силами республики в конце 1918 года был введён пост Главнокомандующего всеми Вооружёнными Силами, которому был подчинён Полевой штаб.

Первым Главнокомандующим был назначен И.И. Вацетис, бывший командир Латышской стрелковой дивизии, первый командующий Восточным фронтом, до революции — командир полка, полковник, который со своим полком перешёл на сторону Советской власти в первые дни революции. А с июля 1919 года и до конца Гражданской войны этот пост занимал Сергей Сергеевич Каменев, в старой русской армии начальник штаба корпуса, полковник, хорошо зарекомендовавший себя как командующий Восточным фронтом. Фронт под его руководством в ходе проведения ряда наступательных операций разгромил белочехов и «народную» армию Комитета учредительного собрания, отбросив противника на 400—600 км, и освободил Поволжье. Большой опыт проведения наступательных операций Восточного фронта нашёл своё отражение в первых боевых уставах и наставлениях Красной Армии.

Начальником Полевого штаба был назначен Павел Павлович Лебедев, в старой русской армии начальник штаба армии, генерал-майор. Эти два талантливых военачальника и управляли всеми Вооружёнными Силами Советской России в годы Гражданской войны. А в помощь им было создано Особое совещание, куда вошли практически все полные генералы (соответствует нынешнему званию генерала армии) во главе с выдающимся полководцем Первой мировой войны, генералом от кавалерии Алексеем Алексеевичем Брусиловым.

Ну а что же Л.Д. Троцкий? Он разъезжал на поезде в бронированном царском вагоне с многочисленной охраной по фронтам, выступал на митингах перед красноармейцами, смещал с постов неугодных ему командиров и командующих, предавал суду военного трибунала виновных, по его мнению, в неудачах Красной Армии на тех или иных участках фронта, а зачастую приговаривал к расстрелу и без всякого суда, требовал от командиров принятия жестоких мер к провинившимся подчинённым и гражданскому населению, сочувствующему белогвардейцам. Есть немалая вина Л.Д. Троцкого в том, что Гражданская война порой принимала излишне жестокий и кровавый характер.

В начале 1919 года Антанта в своих планах сделала ставку на силу внутренней контрреволюции и малых, сопредельных с Россией буржуазных государств. Было спланировано концентрическое наступление белогвардейских войск на Москву. Основной ударной силой выступали армии Колчака и Деникина. Причём главный удар с востока наносил Колчак, вспомогательные удары с юга — Деникин, с запада — белополяки и прибалтийские националисты, с северо-запада — Юденич, с севера — Миллер, который после высадки интервентов на севере России стал генерал-губернатором захваченной ими территории, а с мая 1919 года — главнокомандующим войсками Северной области.

Всего к комбинированному походу на Советскую Россию Антанта привлекла около одного миллиона солдат и офицеров. Красная Армия к марту 1919 года насчитывала чуть более 500 тыс. человек.

Выполняя решения 8-го съезда РКП(б), Совнарком и Совет Рабочей и Крестьянской Обороны принял энергичные меры по укреплению и увеличению численности Красной Армии, обеспечению её всем необходимым для ведения боевых действий, и прежде всего боеприпасами и продовольствием. Учитывая превосходство противника в силах и средствах, Советское военно-политическое руководство избрало стратегию последовательного разгрома главных группировок противника с ведением обороны на других направлениях. В.И. Ленин обратился к народу с воззванием «Все на борьбу с Колчаком!».

21 июня началось наступление войск Восточного фронта на армии Колчака. 13 июля на посту командующего Восточным фронтом С.С. Каменева сменил М.В. Фрунзе, но уже 14 августа Михаил Васильевич был переведён на должность командующего Туркестанским фронтом, а командующим Восточным фронтом стал Владимир Александрович Ольдерогге, в старой русской армии командир дивизии, генерал-майор. Ему и принадлежит основная заслуга в разгроме войск Колчака и ликвидации колчаковщины. Путём проведения целого ряда успешных наступательных операций войска Восточного фронта под командованием В.А. Ольдерогге нанесли поражение армиям Колчака, расчленили колчаковский фронт на две изолированные друг от друга группировки, и, ведя фронтальное и параллельное преследование отходящих колчаковских войск, завершили разгром противника, освободив Урал и Западную Сибирь.

Пока основные усилия Красной Армии были сосредоточены на востоке против войск Колчака, армиям Деникина удалось прорвать Южный фронт и значительно продвинуться в глубь территории Советской России. Деникинцы захватили Харьков, Курск, Воронеж, Орёл, уже был подготовлен белый конь для торжественного въезда генерала Деникина в Москву.

В июле 1919 года войска Южного фронта возглавил Владимир Николаевич Егорьев, в старой русской армии командир корпуса, генерал-лейтенант. Войска фронта под его командованием остановили наступление деникинских армий, нанесли им ряд поражений и перешли в контрнаступление.

В ноябре 1919 года с подходом резервов с востока был образован Юго-Восточный фронт, командующим которым был назначен Василий Иванович Шорин, в старой русской армии командир полка, полковник. Южный фронт возглавил Александр Ильич Егоров, тоже бывший царский командир полка в звании полковника.

Разгром войск Деникина было спланировано осуществить в три этапа. При этом главный удар наносился в стык Добровольческой и Донской армий, в общем направлении на Харьков, Донбасс, Ростов. Осуществляя этот план, войска Южного фронта путём трёх последовательно проводимых наступательных операций разгромили главные силы Добровольческой армии, а войска Юго-Восточного фронта нанесли поражение двум корпусам Донской армии. Попытки Деникина путём ввода крупных резервов добиться перелома в борьбе были сорваны.

На втором этапе войска Южного фронта в Донбасской и Павлоградской наступательных операциях, а войска Юго-Восточного фронта — в Богучаро-Лихайской и Царицынской наступательных операциях нанесли поражение деникинским войскам, освободили Донбасс, часть Правобережной Украины и Царицын и отбросили противника в Северную Таврию и донские степи.

На третьем этапе войска фронтов завершили разгром противника, остатки белогвардейских армий отошли на Северный Кавказ, где были значительно пополнены за счёт мобилизации казачьего населения.

В дальнейшем Юго-Восточный фронт, переименованный в Кавказский, путём проведения наступательной операции расчленил деникинский фронт и разгромил белогвардейские армии по частям. Избежавшие разгрома белогвардейцы на судах интервентов были переправлены в Крым.

Наступлению Кавказского фронта предшествовало Егорлыкское, крупнейшее за годы Гражданской войны, встречное кавалерийское сражение, в котором Первая Конная армия и ударная группа 10-й армии разгромили 2-й, 3-й, 4-й Донские, Добровольческий Кубанский конные корпуса и несколько отдельных кавалерийских бригад противника. Была разбита главная ударная сила белых — белоказачья конница.

Помимо разгрома главных группировок на востоке и юге страны, в 1919 году войска Красной Армии остановили наступление армии Юденича на Петроград, а затем в ноябре силами 7-й армии под командованием Сергея Дмитриевича Харламова, в старой русской армии командира полка, полковника, разгромили её. Остатки белогвардейцев бежали в Эстонию.

Войска Северного фронта под командованием Дмитрия Николаевича Надёжного, в царские времена командира корпуса, генерал-лейтенанта, разгромили белогвардейцев генерала Миллера и вышвырнули интервентов с Русского Севера.

В начале 1920 года Антанта организовала новый поход против Советской республики. На этот раз ударной силой выступили вооружённая до зубов армия панской Польши и белогвардейские войска барона Врангеля, засевшие в Крыму.

Для борьбы с польскими интервентами было создано два фронта — Западный под командованием Владимира Михайловича Гиттиса, в старой русской армии командира полка, полковника, и Юго-Западный под командованием А.И. Егорова, которые в начале польской кампании действовали вполне успешно. В ходе боевых действий, по настоянию Л.Д. Троцкого, В.М. Гиттис 29 апреля был смещён с поста командующего Западным фронтом, а его место занял 27-летний М.Н. Тухачевский, в старой русской армии поручик.

Выполняя авантюрную задачу Л.Д. Троцкого — «Даёшь Варшаву!» и приказы М.Н. Тухачевского, войска Западного фронта, развивая стремительное наступление, оголили фланги, оторвались от тыловых баз снабжения и оказались под Варшавой без боеприпасов, продовольствия и управления, командный пункт фронта во главе с М.Н. Тухачевским оставался в Минске, так как местное население было враждебно настроено по отношению к России. Началось отступление красных войск, в ходе которого немало бойцов оказалось в плену. Польское руководство отнеслось к пленным красноармейцам с предельной жестокостью. Их содержали в неотапливаемых помещениях и под открытым небом, кормили отходами. Большая часть попавших в плен красноармейцев погибли от голода и болезней.

Гражданская война ещё полыхала на окраинах Советской России, японские интервенты ещё хозяйничали на Дальнем Востоке, поэтому создавать новый фронт и вести с Польшей, за спиной которой стояла Антанта, войну до победного конца Советское руководство не стало. По заключённому с Польшей миру к ней отошли территории западных областей Украины и Белоруссии.

Войска Южного фронта под командованием М.В. Фрунзе отбросили врангелевцев из Северной Таврии и в результате блестяще проведённой Перекопско-Чонгарской наступательной операции ворвались в Крым и завершили их разгром.

Гражданская война продолжалась ещё два года. Последний опорный пункт интервентов и белогвардейцев — Владивосток был освобождён 25 октября 1922 года.

Советская Россия выиграла решающую битву со своими многочисленными врагами, отстояла свою свободу и независимость.

Главным источником победы в Гражданской войне стал рождённый революцией новый общественный и государственный строй. Коммунистическая партия большевиков под руководством В.И. Ленина сумела в короткий срок сплотить вокруг себя широкие народные массы, привлечь на свою сторону не только рабочих и крестьян, но и всех патриотов, создать мощную, к концу 1920 года насчитывавшую более 5 млн человек, дисциплинированную армию, способную разгромить любого врага, армию, девизом которой можно считать слова Сергея Георгиевича Лазо, до революции тоже офицера русской армии, который в одном из своих выступлений сказал: «Вот за эту русскую землю, на которой я стою, мы умрём, но не отдадим её никому».

https://t.me/pravda_gazeta/282 – цинк

https://gazeta-pravda.ru/issue/19-31222-2224-fevralya-2022-goda/rodilas-ty-pod-znamenem-alym-v-vosemnadtsatom-groznom-godu/ – первоисточник

—