Запрет транзита газа и высылка россиян обратно: Верховная Рада ввела новые санкции против РФ

Верховная Рада Украины приняла санкции против России. Согласно документу, поддержанному большинством депутатов, немедленно вступают в силу жёсткие меры, призванные продемонстрироваать государству-агрессору единство украинского народа и его несокрушимость.

Согласно закону, украинским предприятиям отныне запрещено вести любую торговлю с российскими контрагентами, в том числе получать от них деньги за поставленные товары. С 24 февраля компаниям Российской Федерации запрещено использовать газотранспортную систему Украины для транзита.

Отдельный пункт предусматривает аннулирование всех паспортов Украины, выданных за прошедшие 5 лет гражданам России и запрет на выдачу новых. Утрачивают силу также разрешения на иммиграцию и виды на жительство. Все обладатели таких документов будут высланы обратно в РФ – на сборы и добровольное возвращение им дали 48 часов, далее их депортацией займутся государственные органы.

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