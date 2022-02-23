 

Запрет транзита газа и высылка россиян обратно: Верховная Рада ввела новые санкции против РФ

23.02.2022, 18:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Верховная Рада Украины приняла санкции против России. Согласно документу, поддержанному большинством депутатов, немедленно вступают в силу жёсткие меры, призванные продемонстрироваать государству-агрессору единство украинского народа и его несокрушимость.

Согласно закону, украинским предприятиям отныне запрещено вести любую торговлю с российскими контрагентами, в том числе получать от них деньги за поставленные товары. С 24 февраля компаниям Российской Федерации запрещено использовать газотранспортную систему Украины для транзита.

Отдельный пункт предусматривает аннулирование всех паспортов Украины, выданных за прошедшие 5 лет гражданам России и запрет на выдачу новых. Утрачивают силу также разрешения на иммиграцию и виды на жительство. Все обладатели таких документов будут высланы обратно в РФ – на сборы и добровольное возвращение им дали 48 часов, далее их депортацией займутся государственные органы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Мнение: “Россия не должна поддерживать Лукашенко”

16.03 / Мнение: Политически сознательный вирус

24.05 / Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи предупреждает Россию «не конфликтовать с американцами»

09.10 / Ани Лорак рассказала о травле соотечественниками из-за «политического заказа» Киева

15.12 / Самые жуткие прогнозы об изменении климата

06.08 / Кому полагается прибавка к пенсии до 415 процентов

28.07 / Мнение: “Солнцепек”

04.11 / Мнение: Мы вступаем в триполярный мир

30.06 / Скандалы: Сокрушит ли Михаил Фридман французский плацдарм Сергея Пугачева

01.06 / Украинский дипломат: команда Зеленского полностью провалила внешнюю политику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика