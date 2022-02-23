Смольный похвастался внедрением в Петербурге московского приложения для парковок

В среду, 23 февраля, в Петербурге начало работу приложение «Парковки России». Этот проект администрация губернатора Александра Беглова позиционирует в качестве собственной разработки. Однако известно, что разработку приложения вел московский Департамент по транспорту, после чего сервис попросту доработали для применения в городе на Неве.

Старт функционирования «Парковок России» в Петербурге анонсировал вице-губернатор по транспорту Максим Соколов, заявив, что Северная столица стала в этом плане пилотным регионом. В общей сложности новый способ оплаты испытали 900 человек, отметил он.

Созданием проекта занимался Мосгортранс. Тем не менее, команда Беглова преподносит это как собственную заслугу, хотя речь идет о копировании или даже плагиате.



Как отмечают в прессе, «инновация» Смольного может быть связана с планами пополнения горбюджета к 2024 году до 1 триллиона рублей за счет петербургских автомобилистов.