Скотт Уоринг обнаружил на Южных Сандвичевых островах следы крушения НЛО

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил отчетливые следы крушения НЛО на Сандвичевых островах. Такие выводы специалист сделал после анализа фотографий, сделанных над данной территории спутниками.

Уоринг славится своими расследованиями относительно инопланетной жизни. В личном блоге уфолог показывает свидетельства существования пришельцев. Недавно на просторах Сети появился ролик, в котором эксперт подробно пояснил о таинственном объекте, потерпевшем крушение в районе Южных Сандвичевых островов, пишет портал «Политэксперт».

Фотографии он получил посредством сервиса «Google.Карты». По словам Уоринга, на снимках удалось найти следы падения НЛО. При этом их могут увидеть все желающие. Для этого в настройках вышеназванного приложения с картами нужно поставить апрель 2020 года. В результате на экране появится своеобразная борозда. Она похожа на следы крушения летательных аппаратов, пишет портал Nation News.