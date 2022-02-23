Британия пообещала Киеву новый пакет «военной помощи»

Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет «военной помощи», сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи, это будет включать оборонительное вооружение», – цитирует его РИА «Новости».

Кроме того, он заявил, что правительство Великобритании обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.

«Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис отправила запрос в Ofcom с просьбой заново изучить вопрос с лицензией на вещание телеканала RT», – приводит слова Джонсона ТАСС.

Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что правительство страны объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине. Великобритания гарантирует кредиты на сумму до 500 млн долларов.

Ранее Трасс заявила, что Британия намерена остановить продажу суверенных долговых обязательств РФ в Лондоне из-за возможного введения российских войск в республики Донбасса.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против РФ и экономической помощи Украине. Захарова задалась вопросом: «То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму?»

Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.

Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».

Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов РФ – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)