В мире: Признание Донбасса раскололо Америку

Пакет санкций, введенных президентом США Джо Байденом в связи с решением РФ признать ДНР и ЛНР, оказался тяжелее того, который прогнозировали в СМИ изначально, но гораздо мягче тех ограничений, которые ждали инвесторы. Но главное, что он показал раскол политической элиты Америки по вопросу Донбасса, что еще недавно было сложно даже представить.

Самой показательной реакцией на антироссийские санкции, объявленные Джо Байденом, стала реакция российского рубля – его курс вырос по отношению к доллару. Это означает то, что рынок ждал от Вашингтона более жестких ограничений.

Если смотреть на каждое из них по отдельности, ответ Белого дома на признание Москвой ДНР и ЛНР может показаться даже смешным. В частности, США решили наказать футбольный клуб ЦСКА, видеохостинг RUTube, сотового оператора Теле2 – всего несколько десятков юридических лиц.

Но определенная логика в этом на самом деле есть. В основном речь идет о дочерних структурах ВЭБ и Промсвязьбанка – они стали основной мишенью санкций, но при этом никак не прояснено, какое отношение эти финансовые институты имеют к конфликту на Украине и вокруг Украины.

Другая мишень – долговые обязательства РФ на вторичном рынке. Это старая наработка: подобной мерой из Вашингтона грозились и ранее – в связи не с Донбассом, а «просто так». Мы то ли в выборы вмешались, то ли хакеров подговорили, то ли еще что-то бездоказательное в том же роде сделали – теперь уже не важно, что именно, потому что нашелся новый повод.

Также было подчеркнуто, что намечавшаяся было личная встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным (предполагалось, что пройдет во Франции – Эммануэль Макрон очень просил) не состоится, а переговоры между главами двух внешнеполитических ведомств – Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым – отменяются.

Блинкен позднее пояснил, что не видит во встрече с Лавровым смысла, но также подчеркнул, что США настроены на диалог. Найти в этом сочетании фактов логику стало проблемой даже для предельно лояльных к Байдену либеральных СМИ США.

В этих СМИ, кстати говоря, явным образом растет напряжение, поскольку Байден регулярно их игнорирует. Вот и теперь, огласив пакет санкций, повернулся к корреспондентам спиной и просто ушел, не откликаясь на многочисленные «господин президент».

Это разительно контрастировало с трансляцией записи заседания Совета Безопасности РФ, на котором принималось решение о признании Донецка и Луганска.

А на прямой вопрос «могли ли вы недооценить Путина?», заданный несколько часов спустя уже на другом мероприятии, Байден усмехнулся и начал ковыряться в зубах.

Но наиболее яркое впечатление оставила следующая реплика американского президента – «Кто, во имя Господа, такой Путин и кто дал ему право провозглашать новые государства?»

Видимо, надо понимать ее так, что Господь отписал это право исключительно американцам, которые его активно реализуют на пространстве от Республики Техас до Республики Косово.

Нелепее, чем Байден, в жанре «солидарный ответ России» выглядел разве что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он написал твит о том, что новые санкции Брюсселя против депутатов Госдумы РФ и других физлиц не позволят им ездить на «шоппинг в Милан», «вечеринки в Сен-Тропе» и за «бриллиантами в Антверпен». А чуть позднее удалил эту запись без объяснения причин.

С другой стороны, понятно, что Байдену тяжело. И потому, что он пожилой человек, на которого сейчас оказывается огромное давление. И потому, что Соединенные Штаты готовились к совсем другому развитию событий – к тому, что российская армия нападет на Украину с нескольких сторон и попытается занять Киев. Эта легенда была изобретена для того, чтобы президент США смог выставить себя миротворцем, который предотвратил войну, но вместо войны случилось подробно обоснованное Путиным признание независимости республик Донбасса – и как на это теперь реагировать?

Байден выкрутился – в том духе, что решение Путина и Совбеза лишь первый этап того самого «вторжения», на которое американцы «разрушительно ответят» постфактум («разрушительно» для российской экономики; президент США отдельно отметил, что ни один американский солдат не будет воевать за Украину).

Но несоответствие реальности с ожиданиями, а также то, что Путин одним своим решением похоронил ранее неоднократно озвученные США надежды, что Донбасс вернется в состав Украины, все равно сделало главу американского государства объектом для насмешек.

Например, госсекретарь при президенте Дональде Трампе – Майк Помпео заявил, что на признание ДНР и ЛНР Путина спровоцировал сам Байден. А чуть ранее написал в Твиттере:

«Путин – это тот же человек, который был при нашей администрации. Единственно, что изменилось – это руководство США».

Сам Трамп согласен с оценкой бывшего подчиненного в том, что при нем-то «порядок был», но в остальном его реакция на произошедшие события – самая неожиданная из всех, что породили в Америке. Решение Путина объявить часть бывшей Украины независимыми государствами он назвал «гениальным» и «прекрасным». Более того, адекватно спрогнозировал последствия оного – российские ВС теперь будут выполнять в регионе миротворческую миссию.

«Это самые сильные миротворческие силы…Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – добавил бывший президент.

Разумеется, Трамп не пропустил ни один повод, чтобы пнуть Байдена. Скорее всего, он вообще воспринимает происходящее как борьбу рестлеров, где по личным причинам болеет против действующего президента своей страны.

Но при всем при этом он по-прежнему самый популярный консерватор США, вероятный кандидат Республиканской партии на президентских выборах 2024 года и политик, чей личный рейтинг сейчас выше, чем у Байдена.

Насчет республиканцев не нужно строить иллюзий – антироссийских ястребов, готовых ввести сколь угодно жесткие санкции, среди них даже больше, чем среди демократов. Но если лидер самого мощного на сегодняшний день их идеологического крыла (то есть «трампистов») называет признание ДНР и ЛНР «гениальным» и «прекрасным» решением, а не «покушением на суверенитет Украины» или «нарушением международного права», чего еще недавно нужно было ждать от американцев с любой партийностью, это может говорить в пользу тектонических сдвигов в американской картине мира.

В этом, пожалуй, основной просчет Байдена. Пока он добивался солидарности Запада в деле конфронтации с Россией из-за Украины, эта солидарность была утеряна внутри самой Америки. А объяснение этому стоит искать в области катастрофической непопулярности действующего президента.

Это, впрочем, совсем не означает, что завтра или через месяц конгрессмены от обеих партий не проголосуют солидарно за новый пакет санкций, при необходимости – через голову Байдена, стремительно теряющего авторитет. Потому что оценка Трампа – это, к сожалению, совершенно недостаточное свидетельство в пользу того, что политический класс США в обозримом будущем способен выйти из инерции противостояния с Россией из-за Украины – страны, которую мало кто в США способен быстро найти на карте.

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