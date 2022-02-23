 

Курс доллара поднялся выше 81 рубля

23.02.2022, 18:19, Новости дня
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Рубль продолжает падение на усилении санкционных рисков, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» 18.21 мск рос на 1,98 рубля – 80,78 рубля, курс евро – на 2,05 рубля – 91,5 рубля. Минутами ранее курс доллара поднимался чуть выше 81 рубля, обновив максимум с марта 2020 года, информирует РИА «Новости».

Вместе с тем цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превышают 1000 долларов за тысячу кубометров и растут более чем на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов на газ на 16.21 мск составляет 1004,7 доллара за тысячу кубометров, что на 7,8% выше расчетной цены вторника – 932,3 доллара.

Напомним, в среду рубль в начале торгов снизился к доллару и вырос к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 78,91 рубля (плюс 11 копеек), курс евро снизился до 89,28 рубля (минус 17 копеек). 



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