 

Попавшие под санкции чиновники купят валюту по курсу Госбанка СССР

23.02.2022, 18:11, Разное
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Центробанк внес предложение поддержки малообеспеченных государственных служащих, которые попали под различные санкции недружественных государств. Данные лица смогут пользоваться эксклюзивной привилегией покупки валюты по курсу Госбанка СССР, который устанавливается на сайте Центробанка в разделе «Курсы валют» – «Официальные курсы Госбанка СССР».

«Льготный курс обмена в первую очередь предназначен для действующих договоров, которые были заключены в момент существования СССР, но не утратили силу и не были перезаключены на новых условиях. Но поскольку СССР в данный момент уже не существует, для данных лиц нет опасности в том, что процессу обмена валюты по курсу Госбанка СССР помешают любые санкции», – прокомментировали изданию предложение в ведомстве.

Желающие воспользоваться указанной льготой смогут ее применить не более одного раза в неделю в любом отделении банка на территории страны в наличной форме при очном визите. Для этого достаточно обратиться с удостоверением государственного служащего и справкой о попадании под санкции, выданной по месту работы, в кассу любого ближайшего банка. Льгота не распространяется на военных и смежный персонал, поскольку персональные данные данных лиц дополнительно защищены.

«Мы, как социальное государство, поддерживаем данное предложение Центробанка и уже утвердили его вчера. Бедные люди, которые подвергаются постоянным гонениям и страданиям должны позволить себе государственную защиту. Изменения в бюджет уже подписаны, задействован Фонд национального благосостояния, который и был предназначен для помощи гражданам», – заявили в Совете Федерации.

Правительство  просит остальных чиновников, не попавших под санкции в данный момент, делать это не ранее первого месяца с момента утверждения льготы, чтобы позволить чиновникам класса А успеть воспользоваться предложением в полном объеме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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