Центральноафриканцы поддержали признание независимости Донбасса в День защитника

Граждане поблагодарили военнослужащих и российских союзников, которых в СМИ причисляют к “ЧВК Вагнера”, за победу над конгломератом группировок “Коалиция патриотов за перемены”.

Помимо этого, центральноафриканцы высказали свою поддержку жителям ЛНР и ДНР, а также поприветствовали решение российского лидера Владимира Путина признать независимость республик. На торжестве присутствовал начальник представительства Министерства обороны РФ в Центральноафриканской Республике, генерал-майор Анвар Галимуллин.

Ранее президент ЦАР Фостен-Аркан Туадера поддержал решение Владимира Путина о признании независимости ЛНДР и выразил мнение, что этот шаг спасет человеческие жизни.