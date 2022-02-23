 

Центральноафриканцы поддержали признание независимости Донбасса в День защитника

23.02.2022, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Граждане поблагодарили военнослужащих и российских союзников, которых в СМИ причисляют к “ЧВК Вагнера”, за победу над конгломератом группировок “Коалиция патриотов за перемены”.

Помимо этого, центральноафриканцы высказали свою поддержку жителям ЛНР и ДНР, а также поприветствовали решение российского лидера Владимира Путина признать независимость республик. На торжестве присутствовал начальник представительства Министерства обороны РФ в Центральноафриканской Республике, генерал-майор Анвар Галимуллин.

Ранее президент ЦАР Фостен-Аркан Туадера поддержал решение Владимира Путина о признании независимости ЛНДР и выразил мнение, что этот шаг спасет человеческие жизни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Лайфхак: как с помощью холода открыть любой замок без ключа — это работает

27.11 / Врач рассказал о простом способе восстановить легкие после коронавируса

19.03 / ЕСПЧ обязал Роскомнадзор ускорить Twitter на два месяца

01.12 / Названы усугубляющие сердечную недостаточность блюда

11.04 / Ученые: Искусственная нервная система способна воспринимать свет

12.10 / Коронавирус в офисе: профилактика

13.05 / Названы последствия ежедневного поедания шоколада

07.06 / Проблемы со стулом могут говорить о проблемах в ЖКТ

28.09 / Ученые назвали медитацию, которая делает людей счастливее

06.01 / Сенатор Пушков: Лукашенко хотел быть в команде с Меркель, а “загнали” к Путину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика