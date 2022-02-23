Дуда: Санкции против РФ должны быть очень сильными

“Нет сомнений, что это Россия уже несколько раз была агрессором, но никто не атаковал Россию. Не Россия все это время была под угрозой, а государства, которые когда-то были с СССР и которые после 1991 года обрели независимость. Это на них нападала Россия. Первой была Грузия, потом Украина. Сегодня вновь Украина”, – заявил он.

Дуда выразил надежду, что Россию удастся остановить мирным путем.

“Хотя, к сожалению, принимаю во внимание и то, что санкции должны быть очень сильными. И как сосед Польши, потому что Польша граничит с Калининградской областью, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия гражданам России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя таким образом, будет топтать международное право, атаковать мирные государства, забирать право жить в мире у других людей, таких, как граждане Украины, эти далекоидущие шаги будут необходимыми”, – заявил президент Польши.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После признания “ЛДНР” западные страны анонсировали санкции против России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Решение о признании “ЛДНР” президент РФ Владимир Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—