Министр здравоохранения Ляшко рассказал, где лечится он и члены его семьи

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23.02.2022, 18:07, Новости дня
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“У нас семейный врач в Броварах. Мы живем в Броварах Ни разу не выезжали за медицинским обслуживанием в европейские страны”, – заявил министр.

ВИДЕОВидео: Телеканал ICTV / YouTube
Контекст:

Ляшко окончил медуниверситет в 2003 году. Он заслуженный врач Украины. Карьеру начинал в санитарно-эпидемиологической службе, затем работал в Министерстве здравоохранения главным специалистом.

С 2019 года был заместителем министра здравоохранения, в 2020-м стал главным санитарным врачом, а с 2021-го возглавляет министерство здравоохранения.

Ляшко женат. Вместе с женой Ириной воспитывает дочь. Супруга министра Ирина работает в частной клинике стоматологом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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