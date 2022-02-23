 

Игры на природе, рубка дров и посиделки у костра: как начался для Кейт Миддлтон второй день визита в Данию

23.02.2022, 18:00, Разное
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Кейт Миддлтон, прибыв вчера с визитом в Данию, сегодня начала свой день рано. Герцогиня отправилась в необычный детский сад Stenurten Forest, который, как следует из названия, расположен в лесопарковой зоне. Здесь Кейт узнала на конкретном примере, как близость к природе помогает обучать и развивать малышей. 

Сегодня мы перешли к изучению следующего этапа их жизни, уделяя особое внимание психическому здоровью и благополучию детей. Детский сад Stenurten Forest использует силу природы, чтобы помочь детям развить самосознание, укрепить отношения с другими людьми и понять их ценность в обществе, – написано в официальном аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Instagram. 

Для визита в детский сад Кейт оделась соответствующе погоде и моменту: узкие черные джинсы, ботинки на низком каблуке, белый теплый свитер и любимая куртка Barbour. В Stenurten Forest герцогиню ждали и воспитатели, и дети. Они показали Кейт территорию, посидели вместе с монаршей особой у костра, для которого сначала по очереди рубили дрова. У герцогини получилось разрубить полено с третьего раза. 

Напомним, что Кейт Миддлтон прилетела в Данию вчера, несмотря на то, что королева Елизавета II и принца Чарльз сейчас больны коронавирусом. Этот визит герцогини Кембриджской – дань уважения историческим связям Великобритании и Дании и приурочен к юбилеям правления монархов. В 2022 году и Елизавета II, и королева Маргрете II отмечают круглую дату вступления на престол – одна находится 70 лет на троне, другая – 50.  

Отметим при этом, что большая часть мероприятий визита герцогини Кембриджской связана с вопросами психологического здоровья детей, теме, которой Кейт удивляет очень много внимания. Напомним, что прошлым летом герцогиня объявила о начале работы нового Фонда – The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Этот благотворительный центр будет работать на повышение осведомленности относительно проблем у маленьких детей и проведение новых исследованиях о влиянии разных факторов на детей дошкольного возраста. Причем общественно значимая деятельность герцогини крутится вокруг детей дошкольного возраста уже 10 лет: она подробно изучает, как некоторые из самых тяжелых проблем британского общества, включая наркомания, бездомные и ментальное здоровье, уходят корнями в ранние годы жизни человека. Поэтому создание своего фонда королевские эксперты оценили как логичный и одновременно большой шаг в рамках ее работы.



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