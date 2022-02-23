Кинжал Тутанхамона выковали в Египте из металла неземного происхождения

По данным Gizmodo, артефакт нашли еще в 1922 году при раскопках гробницы Тутанхамона, похороненного более 3300 лет назад. Свежее исследование показало, что нож изготовлен в Египте из металла неземного происхождения.

В 2016 году нож подвергли рентгенофлуоресцентной спектрометрии для определения его состава без возможного повреждения. Вероятно, материалом для холодного оружия фараона стал метеорит. Новая экспертиза установила способ изготовления, а также происхождение артефакта.

Ученые полагают, что кинжал ковали при температуре менее 950 градусов Цельсия в Древнем Египте. Судя по историческим рукописям и специфическому клею на рукоятке, это мог быть дар, преподнесенный Тутанхамону правителями Митанни – страны, соседствующей с территориями современной Турции.